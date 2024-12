Escapada de fin de año: las mantenciones que debes realizar a tu vehículo antes de viajar

Las mantenciones preventivas son esenciales para evitar fallas mecánicas que pueden derivar en problemas mayores durante viajes largos. Llevar a cabo mantenimientos periódicos asegura que tu automóvil conserve su desempeño y mantenga su valor en el tiempo.

“Es muy importante contar con un intervalo de cuidado. La mayoría de los vehículos recomiendan un chequeo cada 10.000 km o 1 año, lo primero que ocurra. Los cambios más comunes son los del aceite de motor, filtro de aceite, inspección de frenos y neumáticos, y rotación de neumáticos. Resulta esencial utilizar repuestos originales y servicios especializados para garantizar el óptimo funcionamiento”, señaló Orlando Villalobos, gerente comercial de Gama Mobility.

Bajo la misma línea, Villalobos entregó recomendaciones para viajes en auto de fin de año, indicando que los usuarios deben hacer una inspección completa del vehículo:

● Niveles de fluidos: Aceite del motor, refrigerantes, líquidos de frenos, líquido de transmisión, asegurarse que estén al nivel recomendado.

● Revisión de los frenos: Los frenos son uno de los sistemas más importantes de seguridad en el vehículo, por ello es relevante inspeccionar el estado de las pastillas, el disco de freno (si presenta desgaste o daños) y el funcionamiento del pedal de freno, asegurándose de que no haya ruidos extraños ni vibraciones.

● Neumáticos: Revisar el nivel de desgaste, la alineación y el balanceo de las ruedas si notas que el vehículo tiembla o se desvía hacia un lado al conducir. Bajo este punto, revisar presión y examinar el tipo desgaste de la banda de rodaje.

● Sistema de luces y batería:Revisa todas las luces del vehículo (faros, luces de freno, intermitentes, luces de emergencia), además que la batería no presente corrosión en los terminales y comprobar el sistema de carga.

● Suspensión y dirección: Verificar el estado de los amortiguadores y resortes para asegurar la estabilidad y comodidad al conducir largas distancias. Además, la dirección no debe tener ruidos extraños al girar el volante.

“Hacer estas inspecciones y/o reparaciones en caso de ser necesario, antes de salir en estas fechas no solo garantiza tu seguridad, sino que también prolonga la vida útil de tu vehículo”, finalizó Orlando Villalobos.