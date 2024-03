Conoce a nueve mujeres que inspiran en el mundo hotelero

Nicole, Fernanda, Sandra, Mamie, Vivian, Patricia, Claudia, Karla y Paola son algunas de las cerca de 900 mujeres que trabajan todos los días en diferentes hoteles en Chile.

Este año, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, W Santiago, Le Méridien Santiago, AC Hotel Santiago Costanera Center, Renaissance Santiago Hotel, Four Points by Sheraton Santiago, The Ritz-Carlton, Santiago, Santiago Marriott, Sheraton Santiago y Courtyard Santiago Las Condes se reunieron en la iniciativa Marriott con M de Mujer para conmemorar la fecha.

El proyecto busca destacar a distintas mujeres de la industria por su participación en los hoteles o por sus impresionantes historias de vida. Se trata de casos valiosos que representan a todas las mujeres que trabajan en las distintas propiedades.

Cada una de las mujeres que participaron tiene una historia única. Todas ellas tienen un rol crucial en el funcionamiento de los hoteles Marriott y son un ejemplo de profesionalismo y compromiso. Marriott con M de Mujer busca reconocer y celebrar el talento femenino siendo las mujeres una pieza fundamental e indispensable en el mundo hotelero.

Conoce a las mujeres de Marriott

Mamie Ngalula (50) ha sido un ejemplo de determinación y valentía desde que llegó a Chile en 2012, en búsqueda de tratamiento para la enfermedad congénita de corazón con la que nació uno de sus cinco hijos: tetralogía de Fallot. Después de trabajar en una fábrica textil de jeans, Mamie -oriunda del Congo- se incorporó al departamento de lavandería de Santiago Marriott, donde se ha desempeñado desde entonces. Como madre soltera, cuenta que la crianza de sus hijos, sin una red de apoyo, ha sido una tarea exigente.

“Soy madre y padre al mismo tiempo, y lo he hecho solita, pero soy una convencida de que todo se puede lograr en la vida”, dice. A pesar de los obstáculos, Mamie se considera una mujer feliz y luchadora, y se siente afortunada de ser parte de un equipo empático y humano. Vivian Ley (47) ha forjado una destacada carrera profesional en la industria hotelera. Con 27 años de experiencia, la actual directora de Ventas y Marketing del Hotel W Santiago, se destaca como una líder que su entorno define como optimista, positiva y luchadora.

Su carrera comenzó en 1997 desempeñándose en diferentes roles hasta llegar a la alta dirección; una trayectoria en la que reconoce como fundamental el respaldo de sus jefaturas para compatibilizar trabajo y maternidad. “Siento un profundo orgullo de celebrar la fuerza y el invaluable aporte de las mujeres a lo largo de la historia. En la diversidad radican las fortalezas”, dice.

Patricia Moraga (38), actual Guest Relations Executive de Hotel Le Méridien Santiago, se define como docente de profesión, pero hotelera por vocación. Luego de cinco años ejerciendo como educadora de inglés, se adentró en el sector hotelero por casualidad,

cuando asumió un reemplazo para entregar apoyo en alguna áreas; pero fue su habilidad natural de organización y el buen trato con las personas lo que la llevó a continuar, con éxito, en este campo. Así, hoy es la encargada de brindar un trato cálido y acogedor a los huéspedes del hotel para que cada uno se sienta especial en su estadía. Su alegría, compromiso y entrega así lo han permitido.

“Trato de poner una cuota de humanidad, cariño y respeto en cada aspecto de mi trabajo”. El 69% de las gerencias de AC Hotel Santiago Costanera Center están encabezadas por mujeres, una de ellas es Claudia Matus (31) -ingeniera en prevención de riesgo de profesión y voluntaria en el Cuerpo de Bomberos-. Matus recuerda con claridad el día en que, con currículum en mano, salió a buscar una oportunidad laboral en el sector hotelero. Fue así como, en 2019, la convocaron a ser parte del equipo de apertura de AC Hotel Santiago

Costanera Center en Chile, llegando primero como agente de seguridad, hasta lograr ocupar el cargo de Loss Prevention Manager; un espacio que, históricamente, ha tenido baja presencia femenina. “Somos súper pocas, por lo que me gusta compartir conocimientos con mis compañeras, para ir derribando la idea de que nosotras no podemos ser líderes en materia de seguridad".

A Karla Ramírez (41) se la podría definir como una experta en preparar hoteles para su inauguración. "Armar un equipo desde cero, con valores como el cariño y profesionalismo, es una de las cosas que más me gusta", dice. Su experiencia en esta área comenzó en 2006 para luego unirse, en 2013, a la pre-apertura de Renaissance Santiago Hotel, donde hoy es gerente de Housekeeping. Ahí le tocó la compleja misión de asegurar que cada habitación y área común estuviera en perfectas condiciones para recibir a los huéspedes.

Aunque después de eso se tomó un tiempo para explorar otros rumbos, Karla regresó en 2021 convencida de su amor por la hotelería; una pasión y profesionalismo que la llevó a ser merecedora del premio Gerente del Año en 2023.

Recién egresada de la carrera de Turismo y Administración Hotelera, Fernanda Sepúlveda (34) llegó a Four Points by Sheraton Santiago hace 15 años. Su trayectoria en el hotel comenzó durante su práctica profesional, donde desde el principio destacó por su

dinamismo y proactividad; ambas cualidades que la llevaron, posteriormente, a ser incorporada en el área de ventas. Así, fue tomando nuevos desafíos hasta asumir como Gerente de Cuentas Corporativas Senior, donde hoy trabaja con un equipo conformado por 5 mujeres, quienes destacan su habilidad para abordar momentos complejos y para construir relaciones significativas, tanto con clientes, como con colegas.

Sandra Stempfle (55) es una profesional apasionada por su trabajo como Gerente de Housekeeping en The Ritz-Carlton, Santiago. Cuenta con más de 25 años en el rubro hotelero, cautivada por la magia que ocurre tras bambalinas. “Esto es como una casa:

siempre hay algo que hacer. Es una labor dinámica y que te lleva a estar en contacto con otras personas". Su compromiso con la perfección y la atención a cada detalle ha elevado la experiencia de huéspedes a nuevas alturas. Comenta que lo que más disfruta de su trabajo es estar en constante movimiento, expresar toda su creatividad y entrenar nuevos talentos. Su liderazgo trasciende fronteras, creando un espacio donde la igualdad y la diversidad no son solo palabras, sino principios fundamentales que guían cada acción.

Para la contadora auditora Paola Pino (41), Sheraton Santiago es más que su lugar de trabajo: lo considera como su segunda casa. Y es que hace más de 20 años entró al hotel para realizar su práctica profesional, uniéndose oficialmente al área contable en 2004; un espacio desde donde hoy lidera a un equipo de 17 personas dedicadas a la parte financiera.

En su rol, se siente cómoda, especialmente porque -cuenta- es una tarea parecida a la que todos hacemos en casa. “Son preocupaciones similares, como pagar costos de luz, agua…”, dice. Eso la ha llevado a desarrollar sus habilidades comunicativas, para transmitir, de manera efectiva, información técnica a todos quienes la rodean.

La trayectoria de Nicole Silva en Courtyard Santiago Las Condes es inspiradora. Llegó al hotel en 2017 como alumna en práctica en el área de cocina, asumiendo después como recepcionista de mercadería en el mismo espacio. Ese quehacer dio un giro cuando decidió postular al área contable de Courtyard Santiago, donde hoy se desempeña como supervisora de finanzas. Aunque siempre le había apasionado la gastronomía, su interés por las matemáticas y la gestión, la motivaron a asumir este desafío.

Tanto es así que hoy está estudiando Ingeniería en Control de Gestión; algo que compatibiliza con su rol como madre de Dannae, su hija de 5 años. Esa búsqueda por el conocimiento la ha llevado a estar siempre atenta a su entorno, preguntando cada vez que tiene dudas y retribuyendo esa sabiduría a las personas nuevas del equipo. Esa es la forma -dice la ganadora del reconocimiento Asociada del Año 2022- de devolver las oportunidades que se le dieron en la vida.