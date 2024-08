Anguilla: ¿por qué es una de las mejores islas del Caribe y el mundo para los viajeros ?

Anguilla es un refugio tranquilo durante todo el año. Sus opciones de resorts, villas privadas, restaurantes y atracciones están diseñadas para proporcionar una estancia perfecta para sus visitantes

Y es que su mar turquesa, arena blanca y cocoteros crean un escenario idílico para parejas y enamorados del relajo y los que disfrutan la vida. Por algo, las playas de Anguilla, como Shoal Bay, son consideradas algunas de las mejores del mundo.

De hecho, este destino volvió a ocupar una posición destacada en la lista de Travel + Leisure 2024 World’s Best. Anguilla obtuvo el tercer lugar en las 25 Islas Favoritas del Caribe, Bermudas y las Bahamas de sus lectores este 2024, y fue votada como la décimo octava en la lista de las 25 Mejores Islas del Mundo, escalando tres posiciones desde su clasificación de 2023.

Según los editores de Travel + Leisure, las extraordinarias playas y su gente cálida y acogedora hacen que la isla sea “un paraíso”. Desde las aguas transparentes de Shoal Bay East hasta las recónditas bahías de Maundays Bay y Meads Bay, los lectores de T+L determinaron que “esta isla caribeña es el lugar perfecto para tomar el sol, nadar, bucear o simplemente relajarse”.

“Estamos encantados de que Anguilla haya mantenido su codiciada posición entre las 3 mejores islas del Caribe en esta prestigiosa lista”, aseguró Stacey Liburd, directora de turismo de la Junta de Turismo de Anguilla. “Estamos enfocados en mejorar el acceso, haciendo que sea más fácil y conveniente para los visitantes experimentar nuestro increíble destino”, afirmó.

Ademas, tres resorts de Anguilla ocuparon un lugar entre los 25 Mejores Resorts Favoritos del Caribe, Bermudas y la lista de las Bahamas: Mal liouhana Resort en Meads Bay en el lugar 19; y Frangipani Beach Resort, también en Meads Bay en la posición 20; y el Aurora Anguilla Resort & Golf Club en el número 23.

Destino ideal para parejas

En el corazón del Caribe se encuentra Anguilla, una isla que ofrece una experiencia inolvidable para parejas en busca de privacidad, lujo y calidez en medio de escenarios paradisíacos. Quienes deseen unirse en matrimonio o celebrar su luna de miel, pueden considerar Anguilla como su próximo destino romántico.

De hecho, las parejas que deseen casarse en la isla pueden elegir entre recónditos cayos, exuberantes jardines, lujosas villas costeras o incluso yates privados. Si desean hacerlo en un resort, muchos de ellos ofrecen arreglos personalizados y paquetes especiales. Además, también hay organizadores de bodas experimentados que diseñarán y crearán una boda memorable y única que refleje las tradiciones, personalidad y deseos de la pareja.

Las parejas pueden alquilar un automóvil para conocer mejor los rincones del destino. Asimismo, realizar excursiones en kayak o lanchas para seguir a las rayas y las tortugas marinas. Los lugares perfectos para estas actividades son Sandy Island o Prickly Pear, que ofrecen vistas panorámicas del cristalino mar caribeño.

Además, Little Bay, una bahía pequeña escondida, perfecta para estar a solas. Las parejas pueden relajarse, desconectarse de la vida cotidiana y disfrutar de la tranquilidad. Un paseo a caballo por la playa de Maundays Bay complementa la experiencia o bien, un glamping en la playa para ver la puesta de sol.

Gastronomía caribeña

Su inspiración culinaria se basa en mariscos frescos y sabores caribeños. Los restaurantes ofrecen experiencias gastronómicas inolvidables. Cuando se trata de exclusividad, una sugerencia es visitar alguno de los seis restaurantes del resort Aurora Anguilla, que incluye el único asador de la isla, además de restaurantes que sirven cocina italiana y japonesa, entre otros. Para desayunar, no hay como un brunch con frutas tropicales con vistas al mar.

Además, la isla caribeña fue votada como el Destino Culinario Líder del Caribe en los World Travel Awards 2024.

“Anguilla es conocida como un paraíso para los amantes de la comida, y estamos encantados de recibir este premio como una validación de nuestro excepcional paisaje culinario”, afirmó Chantelle Richardson, directora adjunta de turismo de ATB. “Comer bien es esencial para la experiencia de viaje, y la calidad de la cocina de un destino es ahora una consideración importante a la hora de tomar decisiones de viaje”.

Varios establecimientos también fueron reconocidos como ganadores del destino. El Frangipani Beach Resort fue elegido como el mejor hotel boutique de Anguilla; el Four Seasons Resort and Residences Anguilla fue electo como el Resort Líder de Anguilla; y Malliouhana Travel and Tours fue premiado como el Operador Turístico Líder de Anguilla.

“Ofrecemos una gran variedad de establecimientos para comer, desde bares de playa de moda hasta asados locales y restaurantes de 5 estrellas. Nuestros eventos en la isla, como el Festival Del Mar, que es una celebración de todas las cosas del mar, y la Experiencia Culinaria de Anguila, que reúne a chefs locales e internacionales para crear magia culinaria, muestran lo mejor de la cocina de Anguilla”, aseguró Richardson.

Los World Travel Awards se establecieron en 1993 para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hospitalidad. Ahora es reconocido mundialmente como el máximo galardón de la industria. El proceso de votación es en línea, y la participación es alentada por una campaña de comunicación de un año de duración dirigida a ejecutivos calificados que trabajan en viajes y turismo y al comprador de viajes de consumo.