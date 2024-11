Black Friday: descuentos para adelantar y planificar las vacaciones para los viajeros chilenos

Comenzó el Black Friday, uno de los eventos más esperados por quienes disfrutan las ofertas y los viajes, sobre todo ahora que se acerca la temporada de calor.

Y son muchas las ofertas, por lo que acá revisamos algunas en vuelos, destinos, hoteles, asistencia en viaje y más.

Volar por Chile y el mundo

En esta oportunidad, Latam pondrá a disposición de los pasajeros más de 90 destinos en promoción y cerca de 170.000 cupos a lugares selectos, con descuentos de hasta 54% en pasajes internacionales y 68% en nacionales.

Entre los destinos nacionales en promoción desde y hacia Santiago destacan los vuelos a Antofagasta, desde $17.462; a Chiloé, a partir de $25.462; y a Puerto Montt, desde $24.462.

En vuelos internacionales, Latam pondrá a disposición de los pasajeros vuelos de Santiago hacia: Sao Paulo, desde US$85; Punta del Este, desde US$65; y Johannesburgo, a partir de US$810; entre otros atractivos destinos.

Destino: la isla feliz

Aruba, la Isla Feliz, lanzó su campaña del 8 al 30 de noviembre, que ofrece descuentos en una selección exclusiva de hoteles, aerolíneas y operadores turísticos, permitiendo disfrutar de Aruba a precios únicos y limitados.

Durante esta temporada, los viajeros podrán acceder a ofertas exclusivas en vuelos, alojamientos de lujo y experiencias turísticas que transformarán sus vacaciones en Aruba en una experiencia memorable y accesible. Desde relajarse en playas cristalinas, explorar la biodiversidad de la isla, hasta sumergirse en su vibrante cultura y gastronomía, Aruba tiene algo para todos..

“Con nuestra campaña ‘Aruba es lo que quieres’ buscamos que más latinoamericanos puedan vivir la experiencia única de la Isla Feliz y se puedan contagiar del Efecto Aruba, accediendo a ofertas exclusivas en esta temporada de Black Friday. Queremos que todos descubran la magia de Aruba, un destino donde la belleza natural, la sostenibilidad y la hospitalidad se unen para crear recuerdos inolvidables”, afirma Jordan Schlipken director de la Autoridad de Turismo de Aruba en Latinoamérica.

Para más información en www.aruba.com/blackfriday

Destinos más solicitados

Cocha adelantó sus descuentos desde el 25 de noviembre para que los viajeros tengan más tiempo para planificar sus compras y optar a más ofertas especiales durante los días del evento.

“En esta nueva edición de Black Friday tendremos promociones con hasta 60 % de descuento, que permitirán a los viajeros hacer ahorros de entre un 15% y 35%, por lo que las ofertas en vuelos, hoteles y paquetes pueden desaparecer en cuestión de minutos debido a la alta demanda”, comenta Daiana Mediña, Brand & PR Manager de la agencia.

A partir de data recogida por Cocha Insights, basándose en las ofertas especiales de las aerolíneas y cadenas hotelera en este tipo de eventos, los destinos que podrían registrar mayor demanda durante Black Friday serán El Caribe: Cancún, Punta Cana y Playa del Carmen; Estados Unidos: Miami, Nueva York y Orlando; Europa: Madrid y Barcelona, las puertas de entrada más económicas para luego moverse hacia otras ciudades de interés, y en Sudamérica: Río de Janeiro, Buenos Aires y Cartagena.

Desde la agencia de viajes informan que la expectativa es que este año Brasil sea el destino preferido, pero para quienes estén interesados en otros destinos los rangos de descuento durante el evento son:

Hasta 60% en El Caribe

Hasta 50% en Estados Unidos

Hasta 40% en Sudamérica

Hasta 30% en Europa

Hasta 30% en Chile

Asimismo, de acuerdo a cifras de Assist Card, en la campaña online del Black Friday del 2023, un 31,5% compró para volar a otros países de Sudamérica. Dos ciudades brasileñas se ubican dentro del Top 5, con Sao Paulo y Río de Janeiro como las preferidas para instalarse en sus relajantes playas.

En el segundo lugar aparece Norteamérica, con un 18,2% de los compradores, donde las tierras estadounidenses son las más apetecidas, ya que, si de arenas exquisitas se trata, Miami es uno de los sitios predilectos. Luego asoma México, con su capital como urbe de tránsito rumbo a costas soñadas como Cancún y Playa del Carmen.

Cierran el podio otros destinos varios, con un 17,6%. Ciudad de Panamá siempre está posicionada en el Top 10 del ranking de los viajeros nacionales, ya que es utilizada como escala para lugares de ensueño del Caribe como Punta Cana, en República Dominicana, y Aruba.

Quienes más aprovechan este evento de comercio electrónico son las personas entre los 31 y los 40 años, con un 20,4% de las adquisiciones. Les siguen aquellas en el rango etario entre los 51 y los 65, con un 18,1%, y después las que tienen entre 41 y 50, con un 7,8%.

“El Black Friday es el momento perfecto para planificar el descanso veraniego, no sólo para escoger el paraje, sino también para contratar una cobertura ante cualquier imprevisto, sobre todo pensando en ir con niños al mar”, concluye Renzo Caldarella,

gerente de Venta Directa de Assist Card Chile.

Por su parte, Cocha ofrece 50% OFF en planes diarios de asistencia a viajeros Value, Excellence, Maximum y Exclusive de Universal Assistance. Junto con ello, también habrá 50% OFF + niños sin costo en planes anuales de asistencia a viajeros Value, Excellence, Maximum.

Descuento en hoteles

Accor lanzó una campaña en el sitio de reservas de hoteles de la cadena. Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, los clientes de ALL, el programa de fidelidad de Accor, podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 60%, el mayor hasta la fecha, en las tarifas de las habitaciones de más de 400 hoteles de Américas.

Con una selección de hoteles de diversas marcas, como ibis, Mercure, Novotel, Pullman, entre otras, y disponibles en más de 10 países, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, el alojamientos adquirido se podrá disfrutar entre el 6 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

Durante la promoción, los miembros del programa de fidelidad tendrán la oportunidad de ganar hasta cuatro veces más puntos de recompensa en sus reservas, dependiendo de su categoría en el programa.

“Se trata de una oportunidad para que los clientes viajen más por menos, con un plazo de más de un año para aprovechar el alojamiento. Es nuestra mayor oferta de la historia, tanto en descuentos como en número de hoteles participantes. Esperamos un crecimiento exponencial en ventas, descargas de la APP y registros en ALL, afirma Roberta Vernaglia, SVP de Marketing and E-commerce Accor Americas Premium, Midscale & Economy Division.