Embajada de Irán en España desmiente condena de 99 latigazos contra Cristiano Ronaldo

Durante las últimas horas, la embajada de Irán en España desmintió las informaciones que daban cuenta de una posible condena de 99 latigazos que arriesgaría Cristiano Ronaldo por darle un beso en la mejilla a la artista local, Fatemeh Hamami. Esto, luego de que la dibujante que sufre una parálisis corporal le obsequiara dos retratos pintados con sus pies al deportista.

A través de su cuenta de X, la delegación iraní negó cualquier castigo contra el astro portugués y aplaudió su trato con la pintora, quien es fanática del fútbol. “Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán (…). Su encuentro sincero y humano con Fatemeh Hamami también fue elogiado y admirado tanto por la gente y como por las autoridades deportivas del país”, aclararon en el comunicado.

Los hechos ocurrieron en septiembre de este año, cuando Cristiano Ronaldo viajó a Teherán junto al club Al-Nassr para jugar un partido a puertas cerradas contra Persépolis FC, encuentro enmarcado dentro de la Liga de Campeones de la AFC. Entre los fans que recibieron al futbolista se encontraba Hamami, artista en situación de discapacidad que le regaló dos retratos que pintó con sus pies. Como muestra de agradecimiento, el deportista la abrazó afectuosamente y le dio un beso en la mejilla.

De acuerdo a la estricta legislación del país, el gesto que tuvo Ronaldo es comparable con el adulterio. La ley no permite demostraciones de cariño entre personas que no estén casadas y podría llevar a los responsables ante los tribunales. El Corán ―libro sagrado del islam― castiga este tipo de acciones con un centenar de azotes, pero la pena puede ser indultada si el juez no considera los hechos como castigables o si los involucrados demuestran su arrepentimiento.

Revisa el encuentro a continuación:

Créditos video: Twitter @CapitanNews23