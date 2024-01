Impacto en EE.UU. por hombre que fue succionado por turbina de un avión

Impacto causó en Estados Unidos el fallecimiento de un hombre de 30 años que fue succionado por la turbina de un avión que estaba a punto de despegar en Utah.

Si bien el incidente ocurrió el pasado 1 de enero, recientemente se conocieron los registros en donde se aprecia por última vez al hombre, identificado como Kyler Efinger, antes de fallecer.

Efinger llegó al aeropuerto internacional Salt Lake City para tomar el vuelo Delta 238, el cual lo trasladaría a la ciudad de San Francisco. Sin embargo, al percatarse que la puerta de embarque ya se encontraba bloqueada intentó abrirla.

Tras lo lograr abrir la puerta de embarque, porque el avión ya estaba dispuesto a despegar, el hombre bajó por las escaleras de emergencias y se acercó a la aeronave que transportaba a 95 pasajeros en su interior. La cámara infrarroja del aeropuerto captó el momento en que Efinger caminaba por la pista, momentos previos a ser succionado.

A pesar del rápido actuar de los equipos de rescate, el hombre falleció en el lugar y el vuelo tuvo que ser cancelado.

El padre de Kyler, Judd Efinger, comentó que su hijo tuvo una crisis mental al no poder abordar el avión, puesto que se disponía a visitar a su abuelo enfermo. “Lo retuvieron en seguridad, perdió el vuelo y con esas llamadas supe que se avecinaba”, sostuvo.

“Lo llaman la fase maníaca. Eso no termina bien para él. Obviamente, ésta es la peor de todas”, cerró.

Surveillance footage captured on January 1, 2024, at Salt Lake City International Airport depicts the last moments of Kyler Efinger before he entered a plane’s engine, resulting in his unfortunate death. His family indicated they suspect he was experiencing a manic episode. pic.twitter.com/7gqHrEtoWd

— Morbid Knowledge (@Morbidful) January 18, 2024