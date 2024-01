MrBeast regala 22 millones de pesos en concurso por éxito en X

Jimmy Donaldson, el popular youtuber y empresario estadounidense MrBeast, conocido por sus videos de desafíos y donaciones millonarias, anunció un concurso para regalar 22 millones de pesos a 10 personas.

El concurso se realiza en conmemoración del éxito que tuvo su primer video en la red social X (anteriormente llamada Twitter). En el video, se muestra a MrBeast jugando a la ruleta rusa con un millón de dólares en efectivo, que alcanzó más de 250.000 dólares en ingresos por publicidad.

“¡Mi primer video en X ganó más de 250.000 dólares! Pero es un poco una fachada…”, comentó.

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)

I’ll pick the winners in 72 hours

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024