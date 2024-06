“House of the Dragon”: la historia de la ingeniosa emperatriz inglesa que inspiró la precuela

La serie de HBO, una precuela de “Game of Thrones” (Juego de Tronos) basada en la novela de George RR Martin, presenta la batalla de Rhaenyra Targaryen por el Trono de Hierro.

La historia es sorprendentemente similar a los intentos de la emperatriz Matilde de reclamar el trono inglés en el siglo XII.

La historiadora Katherine Newman, experta en historia medieval que trabaja en el Castillo y Prisión de Oxford, explica que Matilde se refugió en ese lugar durante una larga guerra civil -a la que se conoce como la Anarquía- e incluso participó en una audaz fuga de la fortaleza medieval.

Se sabe que la aclamada serie de novelas de fantasía heroica “A Song of Ice and Fire” (Canción de Hielo y Fuego) de Martin -que está reconocida como el material que sirvió de inspiración para Game of Thrones- se basó en los eventos que rodearon a la Guerra de las Dos Rosas en la Inglaterra del siglo XV.

Fue una guerra civil que enfrentó a los miembros y partidarios de la Casa de York y la Casa de Lancaster combatiendo violentamente por el trono inglés.

Para “Fire & Blood” (Fuego y Sangre) -la historia de fondo de “A song of Ice and Fire” e inspiración de “House of the Dragon”- Martin viajó aún más atrás en el tiempo, hasta el siglo XII, para crear un personaje principal entre los muchos que peleaban por la corona inglesa.

Y así nació Rhaenyra Targaryen, miembro de la Casa de Targaryen, la dinastía que gobernó los Siete Reinos de Poniente según lo que cuenta Canción de Hielo y Fuego.

Se sabe ahora que para la historia de Rhaenyra, Martin se inspiró en la Anarquía, la guerra civil de 15 años en Inglaterra y Normandía que dio lugar a un derrumbe generalizado de la ley y el orden.

Fue una prolongada guerra de sucesión en la que la emperatriz Matilde, hija y heredera de Enrique I de Inglaterra, se enfrentó contra su primo Stephen de Blois, de 1138 a 1153.

La lucha finalmente terminó con la ascensión del hijo de Matilde, Enrique II, el fundador de la dinastía de los Plantagenet.

“Tanto Matilde como Rhaenyra demostraron ser líderes ingeniosas y brillantes”, explica la historiadora Katherine Newman.

“Es ampliamente conocido que la historia de George RR Martin está inspirada en la historia de Matilde, pero lo que no ha sido reconocido ampliamente es que el Castillo y Prisión de Oxford fueran su hogar”.

“El sitio todavía muestra hoy características de la residencia de Matilde en el siglo XII, incluida una ventana en la Torre de San Jorge de la que infamemente ella escapó usando sábanas anudadas y la ayuda de caballeros leales para escapar de las fuerzas enemigas que estaban cerca de capturarla”.

“Igual que Juego de Tronos se inspiró en la Guerra de las Dos Rosas, su precuela toma elementos de una época anterior: la Anarquía”.

“Esta sangrienta guerra civil fue provocada por la muerte del rey Enrique I y la controvertida cuestión de su legítimo heredero. Las similitudes son asombrosas”, indica Newman.