Imane Khelif muestra cambio de look y responde a críticas: “Insultaron mi honor”

Una de las polémicas más destacadas de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue protagonizada por Imane Khelif, boxeadora argelina, quien causó revuelo al derrotar a la italiana Angela Carini en 46 segundos. Esta victoria desató tensiones entre el COI y la IBO, y generó críticas internacionales hacia Khelif.

Tras su triunfo y las críticas, Khelif respondió con una medalla de oro y un cambio de look. En entrevista con la agencia AP, declaró: “No me gusta mezclar la política con el deporte… No tienen derecho a decir que soy transgénero. Es un insulto a mi honor”.

Khelif añadió: “Es un gran insulto a mi familia, al honor de Argelia y especialmente al mundo árabe”. Aclaró que aceptaría disculpas, pero advirtió: “Soy una mujer y seguiré siendo una mujer. Y mi honor está por encima de todo”.

Finalmente, un video en redes sociales mostró a Khelif con su nuevo look, lo que muchos interpretaron como una respuesta a sus críticos por su apariencia física.

Cabe destacar que Khelif anunció, mediante su representante legal, que tanto el magnate Elon Musk como la escritora británica Joanne Rowling (mejor conocida como J.K. Rowling) figuran en la demanda que presentó por ciberacoso en la ciudad de París. Tanto el dueño de la red social X (ex Twitter) como la autora de la saga de Harry Potter se refirieron en términos duros y críticos sobre su participación en el evento, especialmente a través de X.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024