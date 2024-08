Satélite regresa a la Tierra frente a Chile y Perú después de 24 años en el espacio

Un satélite que ha estado en el espacio durante más de dos décadas regresará a la Tierra en septiembre. Su reentrada a la atmósfera se producirá sobre el océano Pacífico Sur, frente a las costas de Chile y Perú, en una región deshabitada a varios kilómetros de distancia.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), este evento marca el fin de una misión histórica, más de 24 años después de que el satélite fuera lanzado para medir el entorno magnético terrestre.

Esta misión es conocida como Cluster, que envió cuatro satélites europeos para llevar a cabo mediciones del planeta desde la órbita. Los otros tres satélites restantes también cesarán su recolección de datos y regresarán a la atmósfera en el futuro cercano.

“Lanzada en el 2000, Cluster ha pasado 24 años estudiando quizás la única cosa que hace de la Tierra un mundo habitable único donde la vida puede prosperar: su poderoso escudo magnético, la magnetosfera“, comenta la agencia espacial.

Es importante recordar que la magnetosfera es la capa más externa de la atmósfera terrestre y actúa como un escudo que protege al planeta de los rayos cósmicos y las tormentas solares, esencialmente defendiéndolo de la radiación.

Esta será la primera “reentrada dirigida” de un satélite, un esfuerzo de la ESA para reducir los desechos en la órbita espacial. Se espera poder monitorear la caída y observar cómo el satélite se quema al atravesar la atmósfera.

Los cuatro satélites de la misión Cluster llevan los nombres Rumba (Cluster 1), Salsa (Cluster 2), Samba (Cluster 3) y Tango (Cluster 4). Salsa será el primero en reingresar, y su trayectoria ha sido ajustada para dirigirla hacia el hemisferio sur de la Tierra.

Antes de comenzar a quemarse el 8 de septiembre, Salsa pasará sobre el océano Atlántico, Brasil, y posiblemente Perú y Bolivia, dirigiéndose hacia el norte de Chile a menos de 100 km de altura, para luego desviarse hacia el océano Pacífico.

“En enero modificamos la órbita de Salsa para asegurarnos de que el 8 de septiembre experimente su último descenso abrupto desde una altitud de aproximadamente 110 km a 80 km. Esto nos da el mayor control posible sobre dónde la nave espacial será capturada por la atmósfera y comenzará a quemarse”, explica Bruno Sousa, el director de operaciones de Cluster.

Los expertos aseguran que no se espera que fragmentos del satélite caigan en el océano. Aunque aún no se sabe si será visible desde el extremo norte de Chile cuando comience a arder en la atmósfera, la ESA proporcionará actualizaciones sobre el reingreso a través de sus redes sociales.

“Todavía tenemos muy pocos datos sobre cómo se comportan las naves espaciales a medida que pasan por las capas inferiores de la atmósfera. Nos gustaría saber más para predecir aún mejor el momento y la ubicación de las reentradas de los satélites y garantizar la seguridad de los humanos en la Tierra”, señalan.

🆕 After 24 years in space, it’s almost time to say goodnight to our historic mission.

🛰️ 1st of 4 Cluster satellites to reenter Earth’s atmosphere

🗓️ 8 September 2024

🌎 South Pacific Ocean Uninhabited Area

More 👉 https://t.co/p51otmWLpq pic.twitter.com/WiIoasgRNn

— ESA Cluster (@ESA_Cluster) August 22, 2024