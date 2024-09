“Me decía no pasa nada”: confesión de Tity Ahubert Jalaff tras detención de su marido, Daniel Sauer

María Isabel (Tity) Ahubert Jalaff, exrostro televisivo y comunicadora, abordó la tormenta mediática y judicial que involucra a su marido, Daniel Sauer, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde también se encuentra su hermano Ariel y el mismísimo Luis Hermosilla, acusado de delitos tributarios, emisión de facturas falsas, lavado de activos e infracción a la ley del mercado de valores en el marco de la arista Factop del caso que lleva el nombre del expoderoso abogado.

Tity Ahubert, prima de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff —ligados al Grupo Patio y a quienes se investiga como principales beneficiarios del esquema de fraude creado por Factop, del clan Sauer, y mencionados 24 veces en el polémico audio que destapó el caso Hermosilla—, recordó el fatídico día de la detención de su cónyuge. “Llegaron a las cinco y media de la mañana. Estaban mis hijos durmiendo y tuve que pedirle por favor a la PDI que me dejaran primero tocarles la puerta para que se vistieran. Fue muy duro. Nunca se me va a olvidar la imagen de él saliendo esposado. Me cuesta hablar de esto”, confesó en una entrevista publicada por la Revista Sábado de El Mercurio.

Pero la crisis no solo ha sido emocional. Ahubert señaló que su familia ha enfrentado una severa crisis económica. Tity relató cómo ha tenido que vender su auto, regalar la mitad de sus animales y reducir drásticamente los gastos del hogar, incluido el uso de la calefacción central. “Este frío de la tarde nos obliga a usar el abrigo adentro de la casa”, dijo.

No obstante, según contó, cuando los problemas se hicieron evidentes, Daniel Sauer le aseguraba constantemente: “No pasa nada, no pasa nada”. Esta frase, repetida en medio del caos, resuena ahora como una cruel ironía en la vida de Tity. “Siempre le preguntaba a Dani y él me decía ‘no pasa nada’. El tema de los audios fue brutal. Le daban y daban, y él siempre decía ‘no pasa nada’”, recordó.

Ahutbert recalcó que ella “no sabía nada”. Afirmó que Sauer, “como hombre, como padre, era excelente. Nada que decir “. En ese sentido, declaró: “Yo me casé con un hombre bueno, no con un delincuente”.

“A lo mejor (Daniel Sauer) se metió en estos problemas por ser generoso. Le pagó el colegio entero a mi sobrina de toda la vida, porque yo se lo pedí. (…) Fue bueno con mis papás; cuando mi mamá lo necesitaba la ayudó hasta con un negocio, que pusiera su tienda de ropa”, comentó.

Tity expresó que su situación es complicada y afirmó que “nadie me ayuda económicamente”. Tras su breve participación en el programa de televisión “Volver a los 90” de Bío Bío TV, ahora expresa: “Quiero trabajar, no quiero que me regalen nada”. Eso sí, pese a la detención de su marido, mantiene la esperanza. “Quiero ver a mis hijos sonreír de nuevo”.