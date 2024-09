Política suiza desata polémica al disparar sobre una imagen de la Virgen con el Niño Jesús

La política suiza Sanija Ameti, del Partido Verde Liberal de Suiza, ha tenido que dejar la dirección local de su formación en Zúrich debido a la polémica desatada en las redes sociales después de que publicara imágenes de ella disparando con un arma sobre una imagen de la Virgen María y el Niño Jesús.

Según informan este lunes los diarios del país centroeuropeo, Ameti causó indignación el fin de semana en la red social Instagram al mostrar fotografías de una práctica de tiro en las que aparecía primero portando un arma y a continuación la copia de lo que parecía ser un icono de la iglesia ortodoxa en el que las caras de Jesús y la Virgen estaban perforadas por agujeros de bala.

#BREAKING : Swiss green liberal politician Sanija Ameti resigns from party leadership after shooting the photo of Mary and baby Jesus.#GreenLiberalPartyofSwitzerland #Politician #SanijaAmeti #Shooting #Mary #BabyJesus #Switzerland pic.twitter.com/w0xb6DKINA

— upuknews (@upuknews1) September 9, 2024