Premios Emmy 2024: revisa el listado completo de ganadores y dónde ver las principales producciones

Después del cambio de fechas provocado por la huelga de actores y guionistas, que aplazó la entrega de los Premios Emmy 2023 hasta enero de 2024, los premios más importantes de la televisión vuelven a su calendario regular para reconocer las mejores series del último año. En esta edición, “Shōgun” y “El Oso” de Disney+, junto con “Bebé reno” de Netflix, se han destacado como los grandes protagonistas de la noche en los Premios Emmy 2024.

“Shōgun”, la imponente serie que nos transporta a las intrigas del Japón feudal, cuyo final en Disney+ dejó claro por qué no es la nueva “Juego de Tronos” (y hay una razón obvia), se posiciona como la sucesora de “Succession”, la última “gran” serie de HBO. Con un total de 25 nominaciones, ya ha ganado 14 premios técnicos, destacando entre ellos el de “Mejores trajes de época”, gracias al extraordinario trabajo del diseñador de vestuario español Carlos Rosario, quien, en una entrevista exclusiva, reveló los secretos detrás de los vestuarios de “Shōgun”, donde los kimonos y las armaduras de los samuráis se convierten en auténticas obras de arte.

Detrás de “Shōgun”, las series con más nominaciones son la temporada 3 de “Solo asesinatos en el edificio” (21), “True Detective: Noche polar” (19), “The Crown” (18) y la temporada 2 de “The Bear” (23), que, a pesar de los premios obtenidos, cerró la noche con un sabor agridulce tras ver cómo la divertida “Hacks” se llevaba el Emmy a Mejor serie de comedia.

Concluidos los Premios Emmy 2024, y después de haber repasado a los grandes favoritos, los horarios y dónde ver la ceremonia que coronará a algunas de las 25 mejores series de 2024 de plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ y Max, es el momento de compartir la lista completa de ganadores de la 76ª edición de los Premios Emmy 2024.

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2024

1. Hiroyuki Sanada – Shōgun – Mejor Actor en Serie Dramática

2. Shōgun – Mejor Serie Dramática

3. Hacks – Mejor Serie de Comedia

4. Jean Smart – Hacks – Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

5. Anna Sawai – Shōgun – Mejor Interpretación Continua de una Actriz en un Papel Principal en una Serie Dramática

6. Jodie Foster – True Detective (Cuarta Temporada) – Mejor Actriz Principal en una Miniserie o Telefilme

7. Jeremy Allen White – El Oso – Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

8. Ebon Moss-Bachrach – El Oso – Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

9. Billy Crudup – The Morning Show – Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática

10. Liza Colón-Zayas – El Oso – Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

11. Lamorne Morris – Fargo – Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Telefilme

12. Elizabeth Debicki – The Crown – Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

13. Richard Gadd – Bebé reno – Mejor Actor en Miniserie o Telefilme

14. Jessica Gunning – Bebé reno – Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Telefilme

15. Paul W. Downs, Jen Statsky y Lucia Aniello – A prueba de balas – Mejor Guión en un Programa Individual de una Serie de Comedia

16. The Traitors – Mejor Reality de Competición

17. Richard Gadd – Bebé reno – Mejor Guión en una Miniserie, Película o Especial Dramático

18. Will Smith – Negociando con los tigres – Mejor Guión en una Serie Dramática

19. Last Week Tonight With John Oliver – Mejor Guión en una Serie de Variedades

20. Fred Toye – Cielo carmesí – Mejor Dirección en una Serie Dramática

21. Greg Berlanti – Premio Governors

22. The Daily Show – Mejor Serie de Variedades – Talk Show

23. Christopher Storer – Peces – Mejor Dirección en una Serie de Comedia

24. Last Week Tonight With John Oliver – Mejor Serie de Variedades con Guion

25. Steven Zaillian – Ripley – Mejor Dirección en una Miniserie, Telefilme o Especial Dramático

26. Alex Edelman: Just for Us – Mejor Guión para un Especial de Variedades

27. Bebé reno – Mejor Miniserie o Serie Antológica