Paulina Urrutia habla sobre su diagnóstico de cáncer

Este viernes, la actriz y exministra de Cultura, Paulina Urrutia, anunció que padece cáncer de mama triple negativo. Durante una charla, confirmó el diagnóstico y compartió detalles sobre su enfermedad.

“Mi diagnóstico es que tengo un cáncer mamario triple negativo y estoy siendo tratada en el sistema público de salud, en el Hospital Luis Tisné”, comenzó diciendo en conversación con el medio citado.

En ese contexto, la actriz mencionó que recibió el diagnóstico de cáncer justo al cumplirse un año del fallecimiento de su pareja, el periodista Augusto Góngora, quien murió en mayo de 2023 debido al Alzheimer.

“Estoy en tratamiento desde finales de agosto de este año. Supe de esto, que eso es lo simbólico, no sé, justamente al día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto (Góngora)”, relató.

“Así que fueron procesos súper difíciles que ahora se vieron expuestos porque esta es una enfermedad súper sensible en el sentido que uno porta la enfermedad“, siguió.

Comentó sobre cómo su enfermedad fue revelada públicamente. Cabe recordar que a principios de octubre, varios usuarios en redes sociales expresaron su preocupación al verla con un pañuelo en la cabeza en un evento.

“Sabía que esto, tarde o temprano, se iba a ser conocida la información, lo que no quita en que en el momento en que eso se produce sea fuerte el impacto“, sostuvo.

“Es parte de nuestra naturaleza como actriz tener que poner la cara sin vergüenza frente a una situación en la que uno se ve muy precarizado, muy vulnerable”, reflexionó.

“Fue muy impactante para mí”

“Esta es una enfermedad que afecta de manera muy sensible, profunda, la femineidad”, agregó.

“Estoy haciendo todo lo que corresponde para poder sanarme“, complementó Paulina Urrutia.

“También tengo la calma de que si esto no resulta, yo no podría decirte ‘estoy pedida’, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano“, dijo la ex ministra de Cultura.

“Fue muy impactante para mí. Yo no alcancé a salir de una pena para comenzar a vivir otro duelo. Eso fue lo impactante. Ahora siento que lo he vivido echándole para adelante, como siempre“, comentó.

“Fue un año durísimo, se murió el amor de mi vida, pero al mismo tiempo ese hombre hizo una película (La memoria infinita) y en eso sentí que estuvo más presente que nunca”, cerró la actriz.