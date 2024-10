Lisa Presley reveló que mantuvo el cuerpo de su hijo en su hogar durante dos meses tras su muerte

En julio de 2020, la vida de Lisa Marie Presley cambió trágicamente con la muerte de su hijo Benjamin Presley, de 27 años. El impacto de su fallecimiento fue tan devastador para la hija del legendario Elvis Presley, que tomó una decisión que ha causado revuelo:

Según reveló el medio Page Six, Lisa Marie confesó en su libro de memorias “From Here to Great Unknown” que no enterró de inmediato a su hijo, sino que lo mantuvo en una habitación separada de su casa. “No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato”, explicó la también cantante en el texto que fue terminado por su hija Riley, tras la muerte de Lisa en enero de 2023.

Durante ese tiempo, Lisa Marie y Riley buscaron honrar la memoria de Benjamin. Invitaron a un tatuador a su casa, quien creó tatuajes con el nombre de Benjamin tanto para Lisa como para su hija. La habitación donde se mantuvo el cuerpo fue refrigerada a 12 grados celsius para evitar su descomposición.

La familia finalmente decidió que era el momento de despedirse. Lisa y Riley sintieron que era adecuado enterrar a Benjamin en Graceland, junto a la tumba de su abuelo Elvis Presley. Tres años después, los restos de Lisa Marie descansan también en ese lugar, junto a su hijo y su padre.

Lisa Marie expresó en sus memorias que el duelo fue una batalla diaria, impulsada por el deseo de seguir adelante por sus otras hijas, Riley, y las gemelas Harper y Finley Lockwood.