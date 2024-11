Robbie Williams por Liam Payne: “La industria musical tiene que cuidar a su gente”

Robbie Williams instó a la industria musical a tomar medidas para evitar tragedias como la muerte de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

El ex Take That propuso la creación de un “laboratorio de ideas” con “personas creativas” para abordar el apoyo a los artistas con problemas de salud mental.

Durante una presentación en Dublín, Williams afirmó que todos enfrentan dificultades emocionales y que la industria debe mejorar su apoyo, especialmente para los músicos más jóvenes y vulnerables.

“La tragedia de Liam no será olvidada”, afirmó, confiando en que se tomarán acciones en su nombre. La fiscalía argentina imputó a tres personas en relación con su muerte, tras revelar que Payne tenía rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su organismo.