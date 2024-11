“Es de lejos la mejor película comercial del año”: la crítica de la BBC de Gladiator

¿Cómo no amar una película que tiene espadas, sandalias, tiburones en el Coliseo Romano inundado, Denzel Washington con túnicas sueltas y Paul Mescal mordiendo a un babuino?

Quince años después lo interpreta Mescal, más musculoso de lo habitual, pero afortunadamente no inflado hasta las proporciones caricaturescas de un personaje de Marvel.

Las comparaciones no son gratuitas, porque “Gladiador II” está llena de ecos de la original, en la que el gladiador de Crowe, Maximus, y el vil César, Commodus (Joaquin Phoenix), lucharon a muerte en el Coliseo.

Eso es especialmente cierto en sus desafiantes conversaciones con Macrinus, quien aún no sabe que Lucius es el heredero del imperio, pero se pregunta por qué este gladiador puede citar a Virgilio.

Cuando The New York Times le preguntó si veía una conexión entre su Imperio Romano y el mundo político actual, Scott respondió sin rodeos: “Sí. Si no lo vemos, empeoramos”, y agregó: “Intento mantener eso en primer plano” en la película, señalando algunas de las preguntas de Lucius sobre lo que Roma valora.