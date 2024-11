Mike Tyson explotó en el pesaje y golpeó a Jake Paul, su próximo rival en el regreso al ring

El icónico Mike Tyson regresará al ring a sus 58 años. Este viernes, en Texas, Estados Unidos, se medirá contra el popular YouTuber Jake Paul. El pesaje se llevó a cabo el jueves, y la tensión y el escándalo estuvieron a la orden del día.

Paul adoptó una postura que no fue nada del agrado de “Iron Mike”. El ex campeón mundial de los pesos pesados reaccionó rápidamente y le propinó una cachetada en la cara. Varios tuvieron que sujetar a Tyson para separarlo de su oponente. Por su parte, el Youtuber no se quedó atrás, avivando aún más la tensión. Afirmó que el golpe no le había dolido y, para agregar más leña al fuego, comenzó a presumir sus músculos.

“Ni lo he sentido. Está enfadado. Ahora, es personal, él debe morir”, expresó antes de irse.

El combate será transmitido por Netflix. Contará con ocho asaltos de dos minutos cada uno y se utilizarán guantes de 14 onzas, estas medidas buscan dar mayor protección a los peleadores. Hay 31 años de diferencia entre ambos.