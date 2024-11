Notre-Dame revela su nuevo interior tras la restauración: Reapertura oficial en diciembre

Este viernes, la catedral de Notre-Dame de París reveló su nuevo interior, a pocos días de su reapertura oficial tras el devastador incendio de abril de 2019. El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezó una visita al monumento restaurado, acompañado por su esposa, Brigitte, y el arzobispo de París, Laurent Ulrich.

La visita fue transmitida en vivo a nivel nacional e internacional, brindando al mundo el primer vistazo autorizado del resultado de más de cinco años de intensos trabajos de restauración. Hasta ese momento, solo habían circulado en redes sociales algunas imágenes no verificadas del interior, incluidas aquellas compartidas por Elon Musk en la red social X.

Macron describió el espectáculo como “impactante” y “fascinante”, destacando el contraste entre el estado actual de Notre-Dame y las ruinas carbonizadas que vio la noche del incendio.

Más de 2.000 personas participaron en la restauración de la catedral, entre ellos carpinteros, canteros, arquitectos y arqueólogos. De esos, al menos 1.300 fueron invitados al evento como reconocimiento por su dedicación. Macron aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los trabajadores y agradecer a los mecenas que financiaron el proyecto con sus donaciones.

El presidente también destacó que la restauración no solo reparó los daños del incendio, sino que eliminó décadas de suciedad, devolviendo a la catedral su pureza original. “Aún más bella que antes, con el resplandor de sus piedras rubias y los colores vibrantes de sus capillas”, declaró Macron en un comunicado.

La restauración, que costó 700 millones de euros, representa no solo la reconstrucción de un edificio, sino también el renacimiento de un símbolo de la fe católica y de la arquitectura gótica. La catedral se había convertido en un ícono cultural de la humanidad, y ahora, tras años de trabajo, recobra su esplendor original.

La reapertura de Notre-Dame está prevista para el fin de semana del 7 y 8 de diciembre. En esos días, la catedral abrirá nuevamente sus puertas al público, lo que marcará un hito en la historia reciente de este monumento mundialmente conocido.

La visita de Macron y su comitiva fue una de las últimas etapas antes de la reapertura oficial, un evento que se espera con gran expectación, tanto a nivel local como internacional. Los esfuerzos por restaurar la catedral han sido acompañados de un gran interés global, con numerosos medios y seguidores de todo el mundo observando su progreso.

