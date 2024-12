FacebookDown: Meta sufre caída global en sus plataformas sociales

Este miércoles 11 de diciembre, usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp reportaron la caída global de estas plataformas, que forman parte del conglomerado tecnológico Meta, fundado por Mark Zuckerberg. Las interrupciones comenzaron alrededor de la 1:00 p.m. y afectaron a millones de usuarios en países como Estados Unidos, México, Alemania, Cuba, Chile y regiones de Asia.

Entre los problemas reportados, los feeds de Facebook e Instagram funcionaban con lentitud o no cargaban, mientras que WhatsApp presentaba dificultades para enviar mensajes. Además, algunos usuarios experimentaron el cierre automático de sesiones en Facebook e Instagram, impidiendo el acceso a sus cuentas y la realización de publicaciones.

