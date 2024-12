Violinista interpretó “Zun Da Da” en matrimonio: Zion compartió el registro en sus redes

Una joven violinista de 25 años se viralizó rápidamente en redes sociales tras interpretar la reconocida intro de la pieza de reggaetón “Zun Da Da” en un matrimonio. El video, publicado en Tik Tok, ya acumula más de 11 millones de reproducciones y en Instagram supera los ocho mil “me gusta”.

En entrevista con LUN, Catalina Riquelme, la joven violinista, compartió los detalles de cómo surgió esta idea. “La idea no fue mía, sino que de los novios. Me dijeron que les gustaría esa intro, que si yo podría tocarla. La escuché, la estudié un poquito y dije que sí se podía. Igual me gustó la idea, me pareció entretenido, y, al parecer, a la gente le gustó. Igual yo estaba nerviosa“, comentó.

Asimismo, el registro audiovisual llegó al propio intérprete original de la canción, ya que Zion compartió el video en sus redes sociales. “Sí, lo compartió. Estuvo loquísimo, llegaron millones de mensajes. Recibí mucho apoyo, las personas son muy lindas”, comentó Catalina sobre el hecho. “Lo subí un día que tenía que hacer hora… capaz que alguien le guste, pero no me imaginaba que iba a escalar tanto”.

Debido el éxito que ha tenido su interpretación, Catalina comenzó a recibir solicitudes para tocar en otros eventos. “Tengo algunas que son para noviembre y diciembre de 2025, porque la gente se toma su tiempo para estas cosas. Pero si alguien quiere agendar, se puede, porque igual yo gestiono las cotizaciones y si no puedo ir, puedo enviar un colega”, señaló. Además, destacó que ella misma realiza los arreglos musicales y la coordinación para garantizar que cada presentación sea única.

Finalmente, Catalina dejó una reflexión sobre esta experiencia: “Aunque les dé miedo subir algo, háganlo nomás. Atrévanse a subir lo que hacen”, expresó.