Comienza nueva preventa para System of a Down en Puntoticket tras fallas técnicas del martes

La preventa para el concierto de System of a Down en Chile comienza hoy, 18 de diciembre, a las 10:00 en Puntoticket, tras fallas técnicas en Livetickets el día anterior. La venta general inicia mañana, 19 de diciembre, a las 12:00. El concierto será el 30 de abril de 2025 en el Estadio Nacional, como parte de la gira Wake Up!, que también incluye Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Las entradas van de $63.300 a $218.500, con un Vip Package de $319.800. Lotus asegura que este cambio busca garantizar una experiencia de compra más fluida.

