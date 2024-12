Incubus y The Cult cierran el cartel de artistas para el Festival de Viña 2025

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, confirmó la incorporación de Incubus y The Cult como los últimos artistas en sumarse al cartel del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 . Ambas bandas debutarán en la Quinta Vergara la noche del jueves 27 de febrero, sumándose a un evento que ya supera las 55 mil entradas vendidas.

Incubus, formado en 1991 en California, combina géneros como el rock alternativo, nu metal, heavy metal, hip hop y grunge. Liderada por Brandon Boyd, la banda ha vendido más de 23 millones de discos y cuenta con éxitos como Drive, Stellar y Wish You Were Here. Actualmente, están en gira con Morning View XXIII, reedición de su álbum de 2001.

Por su parte, The Cult, pioneros del postpunk británico, llevan cuatro décadas de trayectoria y son considerados íconos del género. Encabezados por Ian Astbury y Billy Duffy, interpretarán clásicos como She Sells Sanctuary y Rain, junto a temas de su último disco, Under the Midnight Sun (2022).

“Confirmando estas importantes bandas de rock, nos vamos poniendo al día con diversas generaciones que crecieron con este estilo de música. Debemos continuar impulsando y cuidando este patrimonio del país, que potencia el desarrollo turístico y económico de Viña del Mar”, señaló la alcaldesa Ripamonti, quien además fue la encargada de revelar la participación de las bandas en la LXIV edición del festival.

El festival, que se realizará del 23 al 28 de febrero de 2025, incluirá artistas como Marc Anthony, Myriam Hernández, Morat, Carlos Vives, Sebastián Yatra y Eladio Carrión. La producción estará a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment, con transmisión por Mega y Disney+ para toda Latinoamérica.

La preventa de entradas comenzará el 26 de diciembre a las 12:30 horas para clientes Claro y Santander, mientras que la venta general iniciará el 27 de diciembre a las 13:00 horas.