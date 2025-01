Movilh critica a José Meza (Republicanos) tras sketch en TikTok: acusan burla gratuita a comunidad

El pasado viernes el diputado del Partido Republicano José Meza publicó un video en su canal de TikTok, en donde se le ve moviéndose al ritmo de Picky, uno de los hits del 2016 del cantante Joey Montana.

Además del baile, el video viene acompañado de una breve leyenda: “por fin entendí lo que significa LGTBI, Le digo hola, ella me dice Good, Bye, le digo nena como Tú ya no hay, dice Que tiene novio, pero yo no le creo”, que es precisamente el coro de la canción.

El video, de intención humorística por parte del parlamentario, encontró respuestas variadas por parte de los usuarios de la red social: mientras a algunos les causó gracia y aplaudieron el sketch, otros lo encontraron aburrido. Algunos incluso le recriminaron el hecho de militar en su tienda.

Donde definitivamente no encontró ninguna risa el registro fue en el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), desde donde criticaron al diputado.

“Este video podría resultar entretenido, pero su origen lo convierte en algo perjudicial. El diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Meza Pereira, ha votado de forma sistemática en contra de cualquier proyecto de ley que promueva la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ“, acusaron desde la agrupación para CNN Chile, añadiendo que la trayectoria de Meza en la Cámara Baja es “indiscutiblemente homo/transfóbica” y sus acciones como “una burla gratuita hacia las diversidades sexuales y de género”.

Cabe destacar que la sigla LGBT corresponde a Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Trans (transgénero y transexuales). Diversas ampliaciones y bifurcaciones de la original surgieron con los años, integrando por ejemplo la letra Q de queer y la A por asexuales en algunas versiones. La tendencia a aumentar las identidades en la sigla (y que a veces suelen no reconocerse entre sí) también es reconocida desde la comunidad, desde donde también optan por poner el símbolo + al final.