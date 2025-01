Nintendo se desquita de las filtraciones y anuncia de sorpresa la Nintendo Switch 2

Nintendo anunció oficialmente ―y de sorpresa― la Nintendo Switch 2, su próxima consola híbrida que sigue la línea de su antecesora de 2017. En un tráiler compartido a través de sus redes pasadas las 10:00 se reveló el diseño de su hardware y sus controles, que ahora se conectan magnéticamente. Además, la consola incorporará una asa posterior que facilita su inclinación en superficies planas.

Introducing #NintendoSwitch2, the successor to Nintendo Switch, releasing in 2025.

