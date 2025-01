Despiden a supervisor coreano por malos tratos y a operario chileno en obras del Puente Chacao

Un supervisor coreano y un operario de grúa chileno fueron desvinculados de las faenas en la construcción del Puente Chacao, ubicado en la Región de Los Lagos, luego de un incidente que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente por redes sociales. En el video se observan malas prácticas de seguridad y un trato agresivo por parte del supervisor hacia los trabajadores.

El despido de ambos trabajadores estuvo relacionado con faltas a las medidas de seguridad, según explicó el presidente del sindicato Sintrasar Chile, Luis Cortés, al medio BBCL. En el video, se puede observar cómo el operario de grúa graba mientras guiaba una estructura metálica suspendida, que pesaba al menos 6 toneladas, mientras el supervisor se encontraba debajo de ella, lo que, afirma Cortés, significa un “grave riesgo de seguridad”.

Con relación al supervisor coreano, Cortés destacó que uno de los problemas fundamentales en las faenas ha sido la barrera idiomática entre los trabajadores chilenos y parte del personal extranjero. “Siempre andan en terreno traductores porque aquí el tema es el idioma. Al supervisor no le entienden, entonces se ofusca y grita”, señaló Cortés. El dirigente aclaró que la situación mostrada en el video no era común y que, si fuera habitual, “habría cientos de videos”. Además, destacó que no es apropiado que un supervisor se desplace sin medidas de seguridad sobre las vigas y grite a los trabajadores.

Sobre el operario de grúa, que también fue despedido, Cortés detalló que pertenecía a una empresa subcontratista. El despido se debió a que “no puede estar con una mano grabando y con la otra parando una grúa”, lo cual violó las normativas de seguridad.