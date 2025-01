Futbolista moldavo sufre lesión ocular: se le salió el ojo de la órbita al sonarse la nariz

Ion Nicolaescu, un futbolista moldavo de 26 años, generó conmoción en pleno partido entre el Heerenveen y el Quick Boys por la Copa de los Países Bajos. El jugador presionó su fosa nasal derecha para sonarse en medio del encuentro, cuando las cámaras captaron una protuberancia en su ojo. Debido a la presión, el ojo de Nicolaescu se salió de su órbita ocular.

El delantero, visiblemente incómodo y confundido, se tocó el rostro al notar la extraña hinchazón en su párpado. Aparentemente, la presión ejercida al sonarse la nariz empujó el aire hacia arriba, lo que provocó la inflamación del párpado y el desplazamiento del ojo.

Cabe destacar que minutos antes del incidente, Nicolaescu había recibido un golpe en el ojo derecho tras un choque con un adversario, lo que podría haber influido en la gravedad del suceso.

A pesar de los esfuerzos médicos durante el partido, no lograron recolocar el ojo en su posición original. Ante la situación, el entrenador Robin Van Persie decidió retirar al jugador del campo de juego.

El Heerenveen aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado del delantero ni ha proporcionado detalles médicos sobre la lesión. La incertidumbre sigue rondando en torno al futuro inmediato de Nicolaescu, mientras se espera más información sobre su recuperación.

