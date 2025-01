Histórica tormenta invernal rompe récords en Florida

Una inusual tormenta invernal golpea el sur de Estados Unidos, dejando nevadas récord en regiones no acostumbradas a estas condiciones climáticas. Florida vivió un hecho histórico al romper su récord de nieve, con 25 centímetros acumulados en Milton, ciudad en el noroeste del estado.

“Milton, Florida, no solo rompe récords, los destroza”, declaró el gobernador Ron DeSantis, al señalar que la cifra más que duplica el récord previo de 1954.

Can you imagine Florida people trying to drive in that they would have no clue.

The palm trees with the snow are beautiful. pic.twitter.com/KOPC0nw4pT

— Ammar (@_AMustafa_) January 23, 2025