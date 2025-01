Selena Gomez muestra su apoyo a mexicanos deportados entre lágrimas y disculpas

Selena Gómez conmovió a sus seguidores al pronunciarse sobre las recientes deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, una de las medidas implementadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia del país.

En un video publicado en sus historias de Instagram la cantante y actriz, entre lágrimas, lamentó profundamente la situación y pidió disculpas a las comunidades afectadas.

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo posible, lo prometo”, expresó visiblemente afectada. Junto a sus palabras, Selena mostró un mensaje que decía “I’m sorry México” (“Lo siento, México”), acompañado del emoji de la bandera mexicana.

El video, que fue eliminado poco después, generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios valoraron su empatía, mientras que otros la criticaron. En respuesta, Gómez publicó una nueva historia, también eliminada posteriormente, en la que comentó: “Al parecer no está bien mostrar empatía por las personas”.

El contexto que la artista abordó está relacionado con las redadas y deportaciones masivas ordenadas por la administración de Trump, que han afectado principalmente a comunidades mexicanas, separando familias y generando incertidumbre entre los migrantes. Gómez, cuya familia paterna es de origen mexicano, mostró solidaridad hacia los afectados y expresó frustración por no poder hacer más.

Cabe destacar que no es la primera vez que la exchica Disney demuestra preocupación por los inmigrantes en el país del norte: participó como coproductora ejecutiva de ‘Living Undocumented’ (2019), serie documental de Netflix que retrata la vida de ocho familias en situación irregular en Estados Unidos.