Denuncian a Sky Airline por negarse a llevar a mascota: “La solución es que sueltes al perro”

A través de su cuenta de TikTok, la psicóloga e influencer, Nati Vargas dio a conocer la desafortunada experiencia que vivió en el aeropuerto con la aerolínea Sky, que pese a haber comprado el pasaje para su mascota, no le permitieron embarcar ni viajar con el animal. La restricción le fue informada justo antes de abordar su vuelo.

“Les voy a contar una cosa: Sky es la peor aerolínea con la que se pueden encontrar en la vida. Tengo comprado un pasaje para irme a Punta Arenas, porque voy a ir a vivir a una isla en el extremo sur del mundo con mi familia. Dentro de mi familia está mi perro, al que le compré su pasaje”, expresó.

Luego de indicar que todo estaba en regla, detalló que el día del vuelo le informaron que desde hace un día no estaban trasladando animales porque recientemente había fallecido uno.

Posteriormente, reveló el repudiable actuar del personal de la aerolínea: “La única solución que te damos es que sueltes a tu perro y que alguien se lo lleve. El perro no puede ir”, fue la respuesta desde Sky Airline.

En el video mostró a su hijo junto a su perro, para luego enfocar el counter: “Y esta es la aerolínea de mier… que no me deja ninguna solución. Y la señorita del counter me dice: ‘Vas a tener que dejar al perro ahí (…)’. Su solución es que yo deje al perro, lo suelte en el aeropuerto y lo abandone. Esa es la única opción que Sky me da”.

A través de redes sociales, Nati Vargas informó que dejó a su mascota al cuidado de su hermana y que ya planea la forma de llevarlo a Puerto Williams, ciudad donde reside actualmente.

En las últimas horas, los usuarios de redes sociales han ido en masa al Instagram de Sky Airlines criticando su actitud por este caso. Hasta el momento, la empresa no ha entregado un comunicado oficial.

@soynativargas @SKY✈️ LA PEOR AEROLÍNEA INHUMANOS NO DAN NINGUNA SOLUCIÓN ♬ sonido original – soynativargas

Pronunciamiento de Sky Airline

Desde la aerolínea lamentan lo sucedido y aseguran que “por la seguridad y bienestar de los animales de razas braquicéfalas* o mestizos con características similares, con hocicos aplanados y propensos a tener problemas respiratorios; hemos tenido que dejar de prestar el servicio de transporte en todas nuestras rutas para este tipo de perros y gatos en las bodegas de nuestros aviones, en línea con la tendencia de la industria”.

Revisa el comunicado completo acá:

Declaración Sky Airline