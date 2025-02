Arzobispo Chomali arremete contra la canción de Chile en Viña 2025: “Es una blasfemia”

La canción Infernodaga, interpretada por Dani Ride y seleccionada para representar a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025, ha sido cuestionada de forma categórica por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.

A través de la red social X, el religioso calificó la obra como una “blasfemia” y afirmó que “en nombre de la libertad de expresión y el arte se le pega una gran bofetada a millones de cristianos”. Añadió que “sólo queda poner la otra mejilla y perdonar porque no saben lo que hacen. ¡Y todo por un minuto de fama! Triste”.

Todo lo anterior debido a que la canción y, sobre todo, el video musical mandan un fuerte mensaje en contra de la homofobia y la exclusión familiar bajo los motivos de la religión. De forma subliminal y explícita muestra símbolos del cristianismo como la biblia, la cruz y la virgen siendo quemados o intervenidos con conceptos considerados controvertidos. Asimismo las eróticas interacciones del cantante con un actor vestido de sacerdote en contraste con escenas donde sale otro hombre mayor vestido de la misma forma, aludiendo a los abusos infantiles de la iglesia, etc. son el flanco de las críticas.

Tras la viralización del tweet del arzobispo, dichos de Dani Ride explicando los detalles de Infernodaga en otras entrevistas vuelven a la luz, donde ya ha afirmado antes que la canción es una carta que escribió a su madre en 2011, donde le expresa que ya no puede “seguir soportando el infierno que estaba viviendo, que la fe de mi familia era muy limitante para mi desarrollo personal y mi autoestima. Sé que me han dicho que el lugar al que me estoy dirigiendo es el infierno, pero tal vez ahí voy a descubrir mi propio paraíso”.

También el artista sostuvo que la canción no busca burlarse de la religión, sino expresar su experiencia personal: “Aunque muchos la interpretaron como una crítica, y algo de eso tiene, es una crítica a un sistema, no a la fe”, subrayó.

“Si las personas se quieren enfocar desde ese lugar, no tengo nada que hacer. No me puedo hacer responsable de lo que las otras personas malinterpreten de mi canción. Yo no voy a representarles a ellos desde ese lugar”, respondió el cantante a BiobioChile respecto a críticas previas.