Kast no tiene en su playlist la canción chilena para Viña 25: “De lo peor de la cultura” del FA

El candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast criticó duramente la canción Infernodaga del artista Dani Ride, que representará a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña 2025.

A través de sus redes sociales, el líder del Partido Republicano calificó la elección del tema como un “sacrilegio” y una “perversión cultural”, asegurando que refleja lo peor de la “cultura identitaria frenteamplista”.

“El Festival de Viña es una fiesta familiar y el orgullo de Chile. Este año será el escenario de lo peor de la cultura identitaria frenteamplista: sacrilegio y perversión cultural”, escribió en su cuenta de X. Además, agregó que la canción de Dani Ride es “un insulto a nuestra cultura que no representa a millones de chilenos”.

El Festival de Viña es una fiesta familiar y el orgullo de Chile. Este año será el escenario de lo peor de la cultura identitaria frenteamplista: Sacrilegio y perversión cultural. Un insulto a nuestra cultura que no representa a millones de chilenos. pic.twitter.com/UB6abYY9Kz — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) February 12, 2025

Consultado por BioBioChile, el artista respondió a las críticas asegurando que no pretende encajar en lo convencional. “Yo no correspondo a lo arquetípico que se ve en televisión”, señaló. Además, destacó su compromiso con la comunidad LGBTIQ+, aunque afirmó que su música no se limita a ese espacio. “Hay muchas mujeres, personas, que se han visto enfrentadas a un juicio valórico y moral muy enfocado desde lo conservador”, explicó.

Sobre las interpretaciones negativas de su propuesta, Ride fue enfático: “Si las personas se quieren enfocar desde ese lugar, no tengo nada que hacer. No me puedo hacer responsable de lo que las otras personas malinterpreten de mi canción. Yo no voy a representarles a ellos desde ese lugar”.