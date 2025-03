Shawn Mendes se disculpa por error en atribución de “Gracias a la Vida” y la canta en Chile

Shawn Mendes, uno de los artistas estelares de Lollapalooza Chile 2025, pidió disculpas este domingo tras la polémica generada por su presentación en la edición argentina del festival, donde atribuyó erróneamente “Gracias a la Vida” a Mercedes Sosa, en detrimento de la autora original, Violeta Parra.

El malentendido surgió cuando la cuenta oficial de Lollapalooza Argentina publicó un fragmento de su show con la descripción: “Shawn Mendes cantando Mercedes Sosa, él es argentino”, lo que provocó críticas en Chile.

SHAWN MENDES CANTANDO MERCEDES SOSA ÉL ES ARGENTINO 🇦🇷 pic.twitter.com/uETr5o3usR — Lollapalooza Argentina (@lollapaloozaar) March 23, 2025

A su llegada al país, el cantante se disculpó con fanáticas en el aeropuerto, afirmando: “Estamos en Chile. Lo siento mucho, no sabía que ‘Gracias a la vida’ es en realidad una canción chilena. Esta noche la interpretaré como una versión original”.

Cumpliendo su palabra, Mendes incluyó el tema en su presentación en el Parque Bicentenario de Cerrillos, esta vez reconociendo explícitamente a Violeta Parra: “La versión original es de Chile”. La audiencia coreó las estrofas, cerrando el capítulo del error.

Bueno Shawn Mendes trajo a una mujer mapuche a cantar al escenario y además cantó gracias a la vida de violeta Parra the OG jajajaja pic.twitter.com/5CG4l3XDTd — Clau (@clausilval) March 24, 2025

Su show en Chile, que cerró el Banco de Chile Stage, repasó éxitos como “There’s Nothing Holding Me Back” y “Treat You Better”, además de un momento destacado con la invitación a la rapera mapuche Mc Millaray para interpretar una canción en conjunto. Sin embargo, el final de su presentación quedó parcialmente opacado por el empalme con los acordes de Tool, que iniciaban su concierto en el mismo escenario.

Cabe recordar que la propia Mercedes Sosa nunca se atribuyó la autoría de la canción, reconociendo al pilar del clan Parra como su compositora: en su álbum de 1971 “Homenaje a Violeta Parra” es de hecho la segunda en interpretar.