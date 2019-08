Cita de libros: Crónicas del cruce, de Beatriz a Paul B

“No soy un hombre. No soy una mujer. No soy heterosexual. No soy homosexual. No soy tampoco bisexual. Soy un disidente del sistema sexo género”. Con estas palabras que invitan a dejar de pensar en términos binarios, Paul B. Preciado se presenta, rebelándose y resistiendo a una sociedad heteronormada que busca siempre la identificación, que reproduce y preserva un sistema jerárquico y desigual.

En este nuevo episodio del Podcast Cita de libros, María José Quesada, comentó “Un apartamento en Urano”, libro publicado por editorial Anagrama en abril de este año, que reúne gran parte de sus crónicas del cruce, artículos escritos la gran mayoría para el diario francés libération entre los años 2010 y principios del 2018, los cuales junto con relatar su transición sexual y de género, es decir, su proceso de transformación de Beatriz a Paul B, constituyen además un análisis filosófico y político que, desde una posición transgresora pone en jaque y deconstruye los patrones que reproducen y dominan nuestras relaciones.