Iraní que se fugó de Chile pasó por Venezuela en su viaje hacia Estados Unidos

Venezuela, un país que posee profundas relaciones diplomáticas, militares y de inteligencia con la República Islámica de Irán, figura en los viajes que hizo hacia Chile y desde este país hacia Estados Unidos (donde fue nuevamente detenido) el iraní Alí Bagheri, que fue aprehendido la semana pasada, en un operativo dirigido por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Cabe recordar que Basheri, de 37 años (quien asegura ser un modesto soldador), y Abolfazl Delkhahfar, de 23 (quien dijo ser peluquero), ambos iraníes, fueron detenidos a fines de abril de 2023 en Pudahuel, donde llegaron después de un largo viaje que, a juicio de fuentes de inteligencia chilena, fue un “blanqueo de ruta”. Dicho periplo, como lo informó El Mostrador en su oportunidad, comenzó en la capital de Irán, Teherán, desde donde ambos se embarcaron rumbo a Moscú.

Desde esa ciudad tomaron otro viaje, un vuelo directo hasta Caracas, y desde la capital de Venezuela viajaron hasta Panamá. Allí, en un avión de Copa Airlines, viajaron a Santiago, llegando a la 1.42 de la madrugada del 30 de abril del año pasado.

Sin embargo, no salieron del terminal, pese a que podrían haberlo hecho, pues exhibieron visas digitales chilenas en sus celulares, las cuales, como indicó el fiscal Castro en la audiencia realizada el miércoles pasado ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, no se encuentran registradas en el Sistema de Atención Consular (SAC). En otras palabras, fueron falsificadas, pero ello no fue advertido por el personal de la aerolínea.

No obstante, a estas alturas existe la convicción de que fue nada más que una maniobra destinada a hacer creer que su destino final era Santiago, pero nunca abandonaron el recinto, ya que pasaron casi todo el día en la zona de tránsito. Como se verificó posteriormente, al revisar los videos de seguridad del aeropuerto, en determinado momento se acercaron al recipiente de basura de la puerta de embarque E1O, al lado de un baño.

Más tarde se comprobó que desde allí retiraron dos pasaportes británicos, a nombre de “Fraser James Alisson” y “Jack Joseph Holliday”, por los cuales pagaron 25 mil dólares. Por todo lo anterior, el persecutor calificó toda la maniobra como “sofisticada”.

De acuerdo con lo que está establecido en la investigación policial, realizada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, fue un chileno quien les entregó los pasaportes: Se trata de Carlos Samuel Gazzano Vega, quien llevó los dos pasaportes británicos y se llevó los pasaportes iraníes. En su casa de San Bernardo, al momento de ser allanada, se encontraron dichos documentos y seis teléfonos celulares.

Gazzano confesó que lo anterior lo efectuó a petición de un extrabajador del aeropuerto, Carlos Abraham Lagos Rivera, “todo ello a cambio de una suma de dinero por pasajero”.

Gazzano aseguró que Lagos “le había pagado en al menos 12 ocasiones por realizar este tipo de conductas permitiendo que, con identidades falsas, salieran ciudadanos extranjeros de Chile e ingresaran a terceros países”, agregando que “los pasaportes falsos ingleses se los entregó una mujer en cercanías del metro Gruta de Lourdes y que siempre mantuvo coordinación con Carlos Lagos, vía telefónica”.

Ante ello, la BIPE también allanó el domicilio de Lagos, en San Felipe, incautando teléfonos y computadores. Hasta el momento ni Gazzano ni Lagos han sido formalizados.

Con los pasaportes británicos, los iraníes intentaron subir al vuelo BA251 de British Airways, que despegaba a las 15 horas de ese mismo día desde Pudahuel con destino a Heathrow (Londres). Sin embargo, en la puerta de embarque los funcionarios de la aerolínea se dieron cuenta de que ambos pasaportes estaban bloqueados en su sistema, reportados como robados en 2022. Ante ello, llamaron a la PDI, que los detuvo en el acto. Según explicó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE, luego de la recepción del sujeto, este fue conducido hasta las dependencias de dicha unidad, a fin de ponerlo a disposición del tribunal.

Hasta hoy en día se desconoce cuál era el objetivo de viajar hasta la capital británica, pero hay un hecho que llama mucho la atención a los investigadores: que el 6 de mayo (es decir, menos de una semana después) se efectuaría la coronación del Rey Carlos III, hecho que estuvo rodeado de una serie de problemas de seguridad.

El Partido de Dios

Ambos fueron formalizados días después, dado que alegaron no hablar ningún idioma más que persa, por lo cual hubo que pedir un traductor a la Embajada de Irán en Chile. Ambos fueron acusados por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, debido a la posesión de los pasaportes, y quedaron en prisión preventiva en el penal Santiago 1.

Sin embargo, el 25 de mayo de ese año, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, “atendido lo convenido entre los intervinientes” –como dice el acta de la audiencia–, se cambió la prisión preventiva por otras tres medidas cautelares: arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de los imputados de mantener comunicación entre ellos. Increíblemente, el tribunal decidió que “solo se decretará la medida cautelar de arraigo nacional, ya que los imputados no cuentan con un domicilio”, en referencia a que no había dónde controlarles la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Aunque inicialmente ambos fijaron domicilio en la legación diplomática de su país, ubicada en avenida Estoril, en Las Condes, Basheri posteriormente fijó residencia en El Olimpo 857, Maipú, una vivienda que –reportó Radio Bío Bío– “en el pasado habría estado vinculada con movimientos de Hezbollah”, en referencia al “Partido de Dios”, responsable de los dos más mortíferos atentados con bomba perpetrados en la historia de Argentina y que posee una presencia histórica en el norte de Chile, así como en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

A su vez, Delkhahfar dijo que residía en la alameda Bernardo O’Higgins 776, en el departamento E-12.

Sin embargo, pronto quedó en evidencia que ambos habían escapado apenas fueron liberados. De acuerdo con lo indagado por el fiscal Castro y la BIPE los dos huyeron a pie de Chile, saliendo a Perú a través de un paso clandestino ubicado en las inmediaciones de Chacalluta, al norte de Arica.

Ante ello, el fiscal regional metropolitano occidente, Marco Pastén, instruyó una investigación administrativa en contra del fiscal titular de la causa, Eduardo Baeza, pues desde dicha unidad se informó que se habían detectado posibles falencias en la investigación.

En junio pasado la fiscal jefa de alta complejidad occidente, Paulina Díaz, pidió una orden de detención en contra de ambos iraníes y en julio el fiscal nacional asignó la indagatoria al fiscal Castro, quien ordenó una serie de diligencias, entre ellas emitir una alerta roja por medio del sistema de Interpol.

Caracas, siempre Caracas

Las pesquisas realizadas por Castro, junto al fiscal adjunto Eduardo Ríos y la BIPE dieron resultados cuando desde Estados Unidos se informó en forma confidencial que Bagheri había sido arrestado a fines de septiembre intentando ingresar a Estados Unidos en una entrada clandestina, ubicada en la frontera cercana a El Paso (Texas).

Luego de un par de meses detenido en Estados Unidos, este país finalmente decidió realizar una “devolución administrativa”, una suerte de expulsión, gracias a la cual llegó el miércoles pasado a Santiago, custodiado por dos policías estadounidenses, quienes se lo entregaron a personal de la PDI apenas bajaron del avión.

Cabe señalar que apenas se produjo la fuga de los iraníes se comenzó a rumorear que ambos habían sido vistos en Colombia. lo que está claro es que desde Lima se movieron hacia Ecuador, desde donde (si el destino era Estados Unidos) hicieron un desvío carente de sentido, pues llegaron a Venezuela, seguramente pasando por Colombia.

Desde allí (Venezuela) siguieron hacia Panamá y luego de ello enfilaron hacia el norte, para finalmente arribar a Texas. De hecho, todo indica que el otro sujeto sí logró ingresar a Estados Unidos.

Luego de la audiencia de control de detención, el fiscal Castro informó que se solicitó la prisión preventiva del detenido en función del peligro que este representa para la sociedad, “pues los delitos que se imputan a este ciudadano iraní tienen una gravedad bastante relevante”. El sujeto fue enviado al penal Santiago 1.

En definitiva, este fue imputado por falsificación de sellos, por la receptación de los pasaportes británicos y, además, por el delito de usurpación de nombre, “dado que evidentemente estos pasaportes que fueron sustraídos a sus ciudadanos ingleses y por lo tanto sus identidades fueron utilizadas por este ciudadano con el objeto de poder llegar a Inglaterra”.