Investigan robos sucesivos en casa de presidenta de asociación Colonia Dignidad

Cuatro robos, uno por mes (agosto, septiembre, octubre y noviembre) han afectado a la casa en La Reina de Margarita Romero Méndez, exintegrante del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y presidenta de la organización no gubernamental Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Como informó El Mostrador, en julio de este año –es decir, un mes antes de que comenzaran los robos–, Romero recibió información relativa a un búnker cuya existencia se desconocía hasta entonces, la que fue transmitida por ella a la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien a inicios de octubre se constituyó en el sitio junto a un equipo especial de la PDI, verificando en terreno la denuncia.

Cabe indicar que Romero se encuentra desde agosto fuera del país, debido a razones familiares, pero fueron vecinos del condominio en el cual reside quienes dieron cuenta del primer robo a Carabineros de La Reina, el que ocurrió a eso de las 20:00 horas del 20 de agosto.

Según se pudo constatar, los desconocidos (al menos dos) forzaron la puerta de entrada al condominio y, luego de ello, se dirigieron a la casa de Romero (ubicada al fondo del lugar), entrando por la cocina, donde rompieron una ventana para abrir la cerradura de la puerta.

Una vez dentro de la casa, fueron de inmediato hacia el segundo piso, vandalizando los dormitorios y lanzando todo lo que encontraron al suelo, lo mismo que los cajones de los clósets. También intentaron forzar la puerta de una pieza de menor tamaño, lo que no lograron, pues arrancaron al darse cuenta de que una vecina –que se había dado cuenta del movimiento al interior de la vivienda– observaba desde afuera. Lo único que robaron fue un iPad y joyas de menor cuantía.

El segundo hecho ocurrió el 09 de septiembre, entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando dos hombres entraron al condominio desde la calle principal, partiendo de inmediato hacia la casa de Romero, pero esta vez no fracturaron ventanas, sino que entraron a la vivienda aparentemente usando llaves falsas o algo semejante, pues no dejaron marcas en ninguna chapa o puerta.

Una vez dentro, su único objetivo fue la misma habitación que no habían podido abrir en agosto, la cual quedó con varias marcas que evidencian intentos por forzar la puerta, lo que no lograron. Tras ello, los dos sujetos se fueron caminando con toda tranquilidad. Otra persona del condominio los vio y les preguntó quiénes eran, pero no respondieron.

Fueron descritos como jóvenes, altos y corpulentos. Según personas allegadas a Romero –quien se excusó de participar en este artículo– se llamó a Carabineros, pero sus funcionarios no concurrieron, a diferencia del equipo de seguridad ciudadana de La Reina, que se hizo presente en el sitio del suceso.

Violencia

El 13 de octubre pasado quedó al descubierto un tercer robo, cuando otra vecina se da cuenta de que estaba quebrada una ventana de la cocina. Los asaltantes también destruyeron una puerta que conecta el living con el patio, quizá para escapar por allí. Nuevamente el segundo piso fue vandalizado, lanzando todo al suelo, pero además dejaron cartas, documentos y fotografías tiradas por todas partes.

Además, el robo fue más cuantioso, pues se llevaron un notebook, cámaras fotográficas, ropa y otras especies. Asimismo, se constató que los desconocidos ingresaron a una casa vecina. Hasta el sitio llegaron Carabineros y la PDI.

El cuarto hecho, el más violento de todos, sucedió el 17 de noviembre a las 22:00 horas. Como todos los robos se producían en la tarde, seguramente porque los ladrones esperaban que se retirara la persona que cuida la casa, Romero y su marido les pidieron a una sobrina de ella y su pareja que se quedaran en la casa, suponiendo que el darse cuenta de que esta se encontraba con personas al interior inhibiría a los asaltantes, pero estaba equivocada.

Esa noche, además, llegaron dos personas de visita, dos mujeres jóvenes, las que se encontraban en el primer piso cuando fueron sorprendidas por un sujeto que descendió desde el segundo piso y que llevaba un bolso.

A la que tenía más cerca la lanzó al suelo, poniéndole un cuchillo en el cuello y preguntándole cómo salir de allí. Ella le dijo cómo hacerlo y, ante ello, el sujeto corrió hacia la calle, donde lo esperaba un auto con su motor encendido, lo que quedó grabado en una imagen de video.

El sujeto también se llevó un botín cuantioso, por ejemplo, tres computadores pertenecientes a las víctimas. Según se estableció, el ladrón entró nuevamente por la cocina y luego procedió a lo mismo de siempre: vandalizar el segundo piso, pero en una de las cámaras que fueron instaladas en la casa quedó grabado el audio de una conversación que el ladrón sostuvo por teléfono con alguien que aparentemente le decía lo que tenía qué hacer. Nuevamente los hechos fueron denunciados ante Carabineros y la PDI, la cual levantó huellas dactilares.

Además, en una cámara externa, propiedad de un local comercial cercano, se ve cómo minutos antes de las 22:00 horas se estaciona un auto desde el cual se baja un sujeto encapuchado, que se dirige hacia el condominio.

Un robo parecido a otros

Ante estos hechos, un grupo de personas vinculadas a Margarita Romero y la defensa de los DD.HH. están planificando una serie de acciones al respecto, pues estiman que se trata de intentos de intimidarla que son sistemáticos y que no son nuevos.

Hace un par de años ya hubo un intento por ingresar a su casa y en la última visita que Romero hizo a Parral, en el contexto de las causas vinculadas con Colonia Dignidad, desconocidos rajaron uno de los neumáticos de su automóvil.

Además, en varios de los robos han sido revisadas las carpetas de documentación que Romero guarda en su casa. Al respecto, la vocera del grupo de apoyo dijo que “Margarita es una persona muy relevante en la historia de la defensa de los Derechos Humanos en Chile y nos preocupa el amedrentamiento”. Asimismo, recordó que años atrás se produjo una serie de robos muy semejantes a estos en los domicilios de periodistas vinculados a la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, lo que fue coetáneo con el espionaje al que los mismos profesionales –como Mauricio Weibel– fueron sometidos por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), debido a lo cual se encuentran formalizados el exjefe de la DINE, Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete.

Roa indicó que ante lo ocurrido se estudian varias acciones, entre ellas, solicitar una audiencia con la Fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, así como la interposición de una querella.

El Mostrador se comunicó al respecto con la Fiscalía Oriente, donde dijeron estar preocupados del hecho, aseverando además que tomarían contacto con la víctima, lo que sucedió el viernes pasado.