Rodrigo Delgado en la mira: municipio de Estación Central pide revisar patrimonio de exalcalde

Luego de tres años de indagatoria, la agrupación de dos investigaciones paralelas y la ampliación de una querella en contra de una decena de exempleados, la Municipalidad de Estación Central acaba de solicitar a la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente una serie de diligencias relacionadas con los megaedificios construidos en la comuna, entre ellas, el levantamiento patrimonial y relaciones societarias de exfuncionarios municipales, incluido el exalcalde de la comuna Rodrigo Delgado Mocarquer (UDI).

Una parte de las diligencias está enfocada en indagar sobre los roles y avalúos fiscales de distintas propiedades, a través de la solicitud de un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto de 16 personas, entre ellas, el exfuncionario municipal y socio de Rodrigo Delgado en dos sociedades comerciales, Felipe Heresi Salvador, y la hermana del exalcalde de Estación Central, Paola Delgado Mocarquer.

El documento presentado por la municipalidad solicita, además, un informe a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre productos bancarios relacionados con personas de interés en la investigación, que incluya a la exdirectora de Obras de la municipalidad, María Gaete Garretón, y al exjefe del Departamento de Edificación de la Dirección Municipal, Pedro Vera Acevedo, quien se encuentra en la actualidad suspendido de su cargo.

Otras de las pesquisas requeridas son a la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, para que realice un levantamiento patrimonial de los activos, pasivos y relaciones societarias de las mismas personas de interés contempladas en las diligencias anteriores, además de un requerimiento específico respecto a cuatro sociedades de Rodrigo Delgado: All In Soluciones Integrales, Inversiones San Benito SpA, VCB SpA y Bupaes SpA.

Para el actual alcalde de la comuna, Felipe Muñoz (ind-FA), las solicitudes de diligencias buscan “esclarecer los hechos y perseguir las responsabilidades de quienes hicieron este daño profundo y brutal a la comuna, al permitir la construcción, ilegal, de los megaedificios que han destruido parte importante de la calidad de vida de nuestra comunidad”.

“Arbitraria, ilegal e injusta”

La investigación partió en octubre de 2021 a raíz de una querella presentada por seis ciudadanos, entre ellos, el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Lawner, en contra de los exdirectores de Obras de la Municipalidad de Estación Central, Armin Seeger Hernández y María Isabel Gaete, acusados de prevaricación administrativa, luego de aprobar alrededor de 70 permisos de edificación, entre ellos, los relativos a varios “guetos verticales”.

La acción judicial argumentó que los exdirectores de Obras, acusados de prevaricación administrativa, habrían aprobado permisos y recepciones definitivas de inmuebles de manera “arbitraria, ilegal e injusta”, contraviniendo la legislación vigente y autorizando que el titular de los proyectos inmobiliarios determinara libremente la altura de los edificios, debido a la ausencia de una norma urbanística que determinara el máximo de altura permitida.

La segunda querella, presentada por el municipio bajo la administración del nuevo alcalde, Felipe Muñoz, se interpuso en contra de cuatro exfuncionarios municipales, los dos mencionados exdirectores de Obras –Seeger y Gaete–, además de Pedro Vera Acevedo y Angélica Gallardo Araya. Al delito de prevaricación administrativa, contemplado en la acción judicial anterior, la nueva querella sumó el de negociación incompatible y cohecho. En ambas acciones judiciales se extendió la indagatoria hacia todo aquel que resulte responsable.

Con más de tres años de investigación y al menos dos ampliaciones de querella, en la actualidad existe una decena de imputados, acusados de una “práctica delictual extendida” en la Dirección de Obras municipal, donde se estima que los involucrados patrocinaban, aprobaban, regularizaban o modificaban proyectos de edificación “a cambio de dinero”.

Es precisamente esta hebra la que se busca aclarar a partir de las diligencias solicitadas por la municipalidad y que involucran, entre otros sujetos de interés, al exalcalde Rodrigo Delgado, quien enfrenta por estos días otro flanco judicial, después que la Fiscalía Oriente anunciara que lo citaría a declarar en la arista Parque Capital de la causa Factop.

Sociedades

En su segundo periodo al mando de Estación Central, el 6 de mayo de 2014, Rodrigo Delgado constituyó la Sociedad de Inversiones San Benito S.A. –luego transformada en sociedad por acciones–, junto a su único socio y entonces subalterno en el municipio, Felipe Heresi, tal como lo informó un reportaje de la Unidad de Investigación de El Mostrador.

La empresa que contaba con atribuciones para actuar como factoring, comenzó a operar con Factop el mismo año que se fundó, en pleno periodo de entrega de permisos de edificación –75 en menos de dos años–, que generaron más de 5 mil millones de pesos en ganancias, entre los años 2011 y 2020.

San Benito, además, figura en el “libro negro de Factop” –el archivo Excel creado por Ariel Sauer, donde llevaba la contabilidad de la empresa–, a través de 20 operaciones que en conjunto suman 200 millones de pesos, y aparece como acreedora de Factop en el proceso de reorganización judicial con un monto de $174.800.000.

All In Soluciones Integrales, la otra empresa de Delgado, también citada como parte de las diligencias que buscan ahondar en el patrimonio del exalcalde, está enfocada en el rubro inmobiliario y de transporte de pasajeros. Según información de la compañía Dun & Bradstreet del año 2019 –citada en un reportaje de Interferencia–, la empresa de Rodrigo Delgado contaría con tres empleados y tendría ventas anuales por US$ 1.82 millones, o sea, cerca de 1.800 millones de pesos al cambio actual.

Ese mismo año, el entonces alcalde de Estación Central formó una tercera sociedad, BCV SpA, enfocada en el rubro de las inversiones de bienes muebles e inmuebles. Su socio en la empresa fue Luis Hasbún Selume, el hermano de su amigo personal y exalcalde del mismo municipio, Gustavo Hasbún Selume.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, aseguró a El Mostrador que la municipalidad avanzará con “todas las acciones legales que permitan llegar a la verdad, a toda la verdad, esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades de todos quienes, por acción u omisión, son parte del urbanicidio que ha sufrido Estación Central. Confiamos plenamente en la Justicia. Esperamos tranquilos, y atentos, los resultados de la investigación que se está llevando adelante”.