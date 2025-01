Ad portas de formalización: Manuel Bulnes vuelve a declarar y Fiscalía incauta su teléfono

A medida que se acerca la fecha estipulada para la masiva formalización de ejecutivos de LarrainVial en el caso Hermosilla, estimada para el lunes próximo, tanto la Fiscalía Oriente como los abogados que representan a los ejecutivos del holding financiero han comenzado a acelerar el tranco, buscando atar los últimos cabos en la indagatoria que apunta a esclarecer el rol de ocho altos ejecutivos en la articulación del denominado “fondo corneta”, el particular nombre dado al vehículo financiero que buscaba rescatar a Antonio Jalaff de una inminente bancarrota.

En este afán de premura –en ambas direcciones–, anteayer y a instancias de sus propios abogados, volvió a declarar el otrora ejecutivo estrella de LarrainVial, Manuel Bulnes Muzard, en un testimonio que se da a solo cinco días de su formalización, manifestando su voluntad de colaborar en la investigación que llevan los fiscales Juan Pablo Araya y Miguel Ángel Orellana, y descartando –al igual que en su primera declaración– ser el articulador del cuestionado fondo.

El renunciado exdirector ejecutivo de LarrainVial SpA ha sido sindicado por Daniel Sauer, dueño de Factop, como el creador del Fondo Capital Estructurado I, cuya concreción encargó a Felipe Porzio, exsocio y director de finanzas corporativas.

Bulnes manifestó en su primera declaración que, tras una solicitud de Álvaro Jalaff –de cuya familia es muy cercano, por cierto–, fue él el encargado de allanar el camino al interior de la corredora, reuniendo a las partes y dejando la estructuración del fondo en manos de Felipe Porzio, quien a su vez declaró que tuvo “una participación acotada en la estructuración del Fondo Capital Estructurado I”.

Lo cierto es que la disputa por la paternidad del fondo en cuestión, entre Porzio y Bulnes, es una de las variables que deberá resolver la investigación de la Fiscalía de cara a la próxima formalización de los ejecutivos, tal como fue detallado en un reportaje anterior de El Mostrador, y que sería una de las razones por las cuales el ente persecutor incautó el teléfono de Bulnes el mismo día en que declaró.

Las últimas acciones de la Fiscalía se realizan en paralelo a la arremetida de LarrainVial en otro frente: el proceso sancionatorio abierto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el fondo, administrado por LarrainVial Activos AGF, donde un grupo de exdirectores que enfrentan cargos por infracción a la Ley de Mercado de Valores encargó un informe en derecho a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales.

El correo de Fintrust

También ha sido época de declaraciones, cuyas últimas semanas se han extendido a algunos acreedores del Fondo Capital Estructurado I, como el representante legal de Nova Trade Solutions, Juan Pablo Cerda Burgos, y el gerente general de Fintrust, Sebastián Ricart Nazar.

Este último, en su testimonio, le cargó los dados directamente a Felipe Porzio, tras reunirse con él en varias ocasiones, una de ellas en la oficina de la abogada Catherine Lathrop y otra en dependencias de LarrainVial, siempre buscando convencerlos de “lo conveniente que era canjear nuestra acreencia por cuotas del Fondo Capital Estructurado”, debido al respaldo que tenían de Grupo Patio y los activos de Antonio Jalaff.

En ambas reuniones, dijo Cerda, se habló de las incongruencias de los antecedentes financieros de Inversiones San Antonio –propiedad de Antonio Jalaff– y lo difícil que había sido conseguir la información contable que “prometían” y que finalmente nunca llegaba, situación que habría transmitido directamente al director de finanzas corporativas de LarrainVial.

“En ambas reuniones de manera insistente se le solicitaron los antecedentes fundantes de la valorización de Grupo Patio, Inversiones San Antonio, Santa Teresita y el Fondo Capital Estructurado I, y, como es evidente a esta altura, nunca lo mandaron”, declaró Cerda.

Sobre la performance del directivo, aseguró que Porzio siempre explicaba el mecanismo con una presentación que tenía en su computador, detallando el esquema de sociedades de Antonio Jalaff que se aportarían al “fondo corneta”, a través de distintos vehículos que llegarían “indirectamente a Santa Teresita, supuestamente la sociedad controladora de Grupo Patio”.

Con el afán de explicar que LarrainVial actuaba de la misma forma que los equipos vinculados a Antonio Jalaff, “donde la entrega de información contable certera se había convertido en algo imposible”, Juan Pablo Cerda contó que por error les fue enviado un correo entre Francisco Feres, abogado de Grupo Patio encargado de negociar el fondo, el gerente general de la empresa, Marcelo Medina, y Felipe Porzio, de LarrainVial, buscando llegar de manera anticipada a una reunión para determinar la información que luego proporcionarían.

“Marcelo entiendo que tú llevarás la carpeta con los antecedentes que ustedes tienen. Debiéramos llegar a las 12, 10h donde Felipe, para revisar lo que en definitiva entregaríamos”, señala el correo enviado el 20 de octubre de 2022.

Catherine Lathrop respondió en nombre de Fintrust: “Estimados, yo esperaría que me entregaran toda la información que solicitamos y no un set ad hoc para mostrar lo menos malo. Si no es ese el espíritu, no tiene sentido la reunión de mañana, no perdamos tiempo”.

El correo de Lathrop nunca fue respondido, dejando en evidencia, según Cerda, que todos los copiados en el correo “estaban al tanto de los negocios de Antonio Jalaff, de la negativa a entregar la valorización real de los activos y el Fondo Capital Estructurado I”.

Ampliación de querella

También es tiempo de ampliación de querellas. La presentaron hace unos días los abogados de Rodrigo Topelberg –Alejandro Awad y Miguel Schürmann–, extendiendo el libelo presentado el 3 de agosto de 2023 a todos quienes resulten responsables de los delitos de administración desleal y uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos.

La acción judicial pone el foco en “las maniobras desplegadas por LarrainVial en el marco del esquema de financiamiento ilegal”, procurando beneficiarse a sí mismo y a los hermanos Jalaff, “mediante la compra con descuento de instrumentos falsos, típicamente facturas, a Factop, provenientes de empresas controladas en los hechos por los Sauer, y su posterior cobro por su importe total”.

Además, atribuye al holding financiero la estructuración de un fondo para auxiliar a Antonio Jalaff, en coordinación con STF Capital Corredores de Bolsa, cuyo verdadero propósito era beneficiar a los gestores del Grupo Patio y pagarse a sí mismos “deudas con origen delictivo, engañando a quienes invirtieron en el fondo”.

La ampliación de querella solicita, además, citar a declarar a más de veinte personas, oficiar a la Administradora de Fondos Amicorp S.A., al Fondo de Inversión LarrainVial Facturas y LarrainVial Activos AGF, con una serie de diligencias y antecedentes, además de exigir el alzamiento del secreto bancario de todas las cuentas corrientes utilizadas por el Fondo Capital Estructurado I, entre otras diligencias.