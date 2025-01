Rodrigo Delgado en la mira: lo acusan de ofrecer influencias en la CMF a cambio de dinero

Las declaraciones previas a la masiva formalización de ayer, en la que confluyeron en una misma audiencia los protagonistas de los casos Hermosilla y Factop, fueron bastante más largas y contundentes que en ocasiones anteriores. La inminente instancia judicial obligó a quemar los últimos cartuchos y afinar la puntería.

Antes de verse las caras en la audiencia –algunos de manera presencial y otros vía remota–, varios acudieron a la Fiscalía Oriente durante las últimas semanas, entre ellos Manuel Bulnes (de forma voluntaria) y el exsocio de Grupo Patio, Antonio Jalaff, quien acusó a LarrainVial de conflicto de interés en la administración del mismo instrumento.

El último en declarar, el 8 de enero pasado, fue el exgerente general de la corredora STF, Luis Flores, quien aseguró a los fiscales la existencia de gestiones realizadas ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) antes de que esta suspendiera y multara a la corredora de los hermanos Sauer.

En dicho sentido, según Flores existe un antiguo vínculo de Luis Hermosilla con Andrés Montes, el fiscal de la unidad de investigación de la CMF. Asimismo, dijo que el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI) ofreció interceder ante los comisionados del organismo a cambio de 2.000 UF.

Delgado, en rigor, ya había sido mencionado en otras declaraciones, tal como consignó la Unidad de Investigación de El Mostrador en un reportaje sobre la cercanía del exalcalde de Estación Central con Factop, a través de una sociedad de su propiedad, Inversiones San Benito SpA, empresa que según la contabilidad alternativa de Daniel Sauer invirtió 200 millones en el factoring Factop.

Rodrigo Delgado

Flores dijo al fiscal Miguel Ángel Orellana que en abril del año 2023 se reunió con Daniel Sauer y el exministro del Interior Rodrigo Delgado, a quienes describe como “muy amigos”, ocasión en la cual el también exalcalde de Estación Central se ofreció para interceder ante la CMF, de acuerdo con la declaración.

“Delgado nos indicó que él podía abrir la corredora y que él tenía los contactos de los cinco comisionados para realizar esa labor, y que por 2 mil UF accedía a realizarla”, aseveró.

El exgerente de la corredora aseguró también que Rodrigo Delgado iba todas las semanas a la oficina de Factop y que participaba de los eventos llamados Open Factop, fiestas organizadas por Rodrigo Topelberg que se realizaban los días jueves con los inversionistas del factoring.

“Las razones por las que Delgado y Sauer tenían una relación, era por los vínculos que Rodrigo tenía con el sistema público, a propósito de permisos públicos”, agregó el exgerente.

“La idea era que Delgado se reuniera previamente con los comisionados de la CMF buscando influir en la apertura” de la corredora, estrategia que Flores asegura que él rechazó porque consideraba que el lobby informal era menos influyente que una asesoría técnica.

“Cuando Sauer llegó a la oficina, me dijo que tomaría esa asesoría y que encontraba un buen precio las 2 mil UF. Yo le respondí que STF no pagaría la asesoría propuesta, a lo que él me indicó que lo haría con recursos propios”, precisó.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con Rodrigo Delgado, quien declinó referirse al tema en “on”. Una fuente cercana a él, sin embargo, dijo que este desconocía la declaración de Flores y que en ese tiempo andaba más preocupado de que le devolvieran las inversiones realizadas en Factop. “No sé de dónde sacó eso Flores”, comentó la misma persona.

Montes y la CMF

En la declaración de 14 páginas a las que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, Flores también dice que se realizaron gestiones al interior de la CMF, particularmente a través de Luis Hermosilla, que se suman a los conocidos “blufeos” de Leonarda Villalobos, quien utilizó a su hijo para hacerse pasar como funcionario de la Unidad de Análisis Financiero.

Según Flores, Hermosilla se jactaba de que tenía cercanía con Andrés Montes, pues junto a su padre –el también abogado Nurieldín Hermosilla– habían rescatado al progenitor de Montes, el actual ministro de Vivienda Carlos Montes (PS), desde un centro de tortura en los años ochenta. Esta situación, aseguró Flores, “le permitía obtener este tipo de beneficios”.

Para respaldar sus dichos, Flores entregó una serie de mensajes de WhatsApp con Daniel Sauer, en los que este le contaba sobre los avances de las gestiones de Hermosilla en la CMF, chats registrados el 25 de marzo de 2023.

Daniel Sauer: Creo q lucho ya estaba avanzado con el hijo De Montes

Daniel Sauer: Pero el hijo De Montes es el gerente y rinde a la mesa de estos 5!!

Daniel Sauer: Olvídate como se a (sic) movido con Hermosilla

Daniel Sauer: Para Cmf

Daniel Sauer: Ya tenemos 2 de 5.

El 26 de marzo, Daniel Sauer le escribió a Flores respecto de Hermosilla: “mañana habla a las 8 am con el montes” (sic).

Hermosilla, según Flores, lo invitó a su oficina en junio de 2023. Al entrar, aseguró, el abogado le pidió que dejara fuera su celular y solo entonces le transmitió su estrategia legal, acordada con los hermanos Sauer. Esta consistía en solicitarle a Montes que fuera indulgente en las multas y sanciones, a cambio de allanarse y no presentar pruebas.

“La idea de él era encapsular la investigación y terminarla lo más rápido posible, para que STF y yo fuéramos quienes recibieran las mayores sanciones y así no afectar a Factop, dado que tanto Hermosilla como Villalobos tenían intereses económicos”, explicó en su testimonio.

Flores argumentó también que para resguardarse en caso de que Hermosilla estuviera mintiendo, envió un correo a los distintos socios, indicando que no estaba de acuerdo con esa estrategia y que había recibido la orden de solicitar una recalificación de los cargos referidos a operaciones ficticias.

Cabe consignar que el sumario interno elaborado por la CMF terminó con la sanción de la asesora de Asuntos Corporativos, Marcela Gómez, quien entregó información a una fuente externa a la CMF.

Al ser consultada por El Mostrador respecto de los antecedentes proporcionados por Luis Flores, la CMF respondió que no se pronunciaba sobre casos activos en el sistema judicial.