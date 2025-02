Extorsiones con bitcoins, amenazas, incendios y un misterioso asesinato sacuden a Coyhaique

A inicios de enero de 2024, según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, varios importantes empresarios ganaderos de Coyhaique recibieron el mismo e-mail, enviado desde la dirección semilladelmal2024@gmail.com.

El texto que lo acompañaba era escalofriante: “Advertencia. Estás dentro de la lacra que se ha aprovechado por generaciones y que usufructa [sic] de beneficios que ganaron aprovechándose del resto con engaños, abusos, uso de contactos y malas prácticas”.

A continuación, el autor del correo citaba el nombre de otro empresario, al cual tachaba de “narcotraficante”, asegurando que “si no quieres que te pase” lo que a él le había sucedido –en referencia a la quema intencional de un lodge de pesca ubicado en el sector de Ñirehuao, en noviembre de 2023–, “en hasta 5 días tienes que depositar 0.60 bitcoins a la siguiente cartera”, indicando un número de cuenta. Cabe señalar que al cambio de hoy, 0.6 bitcoins equivale a unos 60 mil dólares, es decir, unos 60 millones de pesos.

Al menos seis de los empresarios amenazados –entre ellos, una autoridad regional actual y un exconsejero regional de Renovación Nacional– estamparon denuncias, iniciándose una investigación en el Ministerio Público y la PDI.

Sin embargo, se sabía que los amenazados eran varios más, muchos de ellos –como indica otro informe de la Fiscalía– dirigentes de la Organización Agrícola y Ganadera Austral (Ogana).

Uno de los últimos socios en denunciar la recepción del mail fue Marcel Foessel Bunting, ingeniero civil industrial de 52 años, y dueño de una gran cantidad de terrenos en la zona sur, quien repartía su tiempo entre el campo que poseía en el sector de Ñirehuao y otro domicilio que poseía en La Reina.

Incendio y ataque

El 29 de junio de 2024, de acuerdo con el primer reporte ya citado, Foessel “sufrió un incendio de carácter intencional en un galpón de un predio ubicado en la Ruta X-421 km. 55, comuna de Coyhaique. Sumado a lo anterior, con fecha 6 de septiembre de 2024, la misma víctima Foessel Bunting, mientras se encontraba al interior del predio ubicado en Ruta X-435 km. 7, comuna de Coyhaique, fue atacado mediante disparos mientras se encontraba al interior de su camioneta, resultando lesionado”.

Tras ello, Foessel recibió una nueva amenaza por correo electrónico, esta vez desde otra cuenta (libertadydignidad29@gmail.com), que junto con insultarlo decía: “Tenemos más balas con tu nombre…”. Después de ese episodio –indican fuentes que piden resguardo de su identidad–, el empresario comenzó a ocupar un chaleco antibalas, mientras la Fiscalía solicitaba una serie de diligencias, en medio de las cuales la PDI identificó la dirección IP desde la cual habían sido enviados los primeros mails.

Esta corresponde a una modesta vivienda ubicada en la calle Las Lengas, en el sector sur de Coyhaique, en la cual se ubica la línea de internet de origen de dichos mensajes, la que está a nombre de un sujeto de 37 años, condenado por hurto y venta de CDs piratas, y hermano de un conocido narcotraficante de la zona que se encuentra privado de libertad.

Consultado sobre las denuncias de amenazas registradas desde su domicilio, el sujeto “de interés” aseguró a El Mostrador que no conocía a la agrupación de ganaderos, aseverando que “deben estar todos equivocados, jamás me ha llegado una notificación y, si fuera cierto, mi abogado me hubiera mencionado el tema. No ubico a las personas que usted me menciona”, comentó.

El homicidio

Sin embargo, esos no eran los únicos problemas que enfrentaba Foessel, quien el 07 de febrero de este año fue condenado a la pena de 3 años y un día por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad entre 2016 y 2017, en su casa de La Reina, según sus acusadores de la Fiscalía Oriente (el juicio se desarrolló entre el 24 y el 29 de enero).

De acuerdo con el fallo, el acusado negó en el juicio que hubieran ocurrido los abusos, argumentando que tampoco era cierta una imputación que le efectuaba una expareja (hija del dueño del lodge quemado en 2023) en orden a que él también había abusado de su hija, motivo por el cual se estampó una denuncia en su contra en 2023, en la Fiscalía de Coyhaique.

Sin embargo, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago desechó sus argumentos y lo condenó por abuso sexual impropio, aunque otorgándole la libertad vigilada intensiva.

Las mismas fuentes cercanas a él indican que estaba decidido a buscar la nulidad del juicio, pero el 09 de febrero pasado, es decir, dos días después que el tribunal santiaguino emitiera la sentencia, fue asesinado al interior de su campo, en el sector de Villa Ñirehuao, cerca de Río Largo.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por El Mostrador, Foessel fue muerto de al menos dos tiros, uno de los cuales lo impactó en el cráneo, según fuentes allegadas a los hechos. Sin embargo, el certificado de defunción emitido por el Servicio Médico Legal no consigna causa de muerte, aún.

Del caso recién se supo públicamente la semana pasada, cuando Andrea Foessel, hermana del fallecido, posteó en su cuenta de Facebook una nota a nombre de la familia, indicando que su hermano había sido asesinado.

Consultada al respecto, se excusó de hablar, indicando que la investigación es de carácter reservado y que no cuentan con más detalles, agregando que como familia “confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y poder comunicarlos de forma oficial”.

Al respecto, el Fiscal Regional (s) de Aysén, José Moris, indicó a la prensa local que la PDI formó un equipo multitareas para abordar el caso, señalando que “estamos trabajando varias hipótesis respecto de en base a qué habrían sucedido los hechos y cómo habrían sucedido”, confirmando que hubo intervención de terceros y argumentando también que se trata de un caso complejo, “producto de los hallazgos en el sitio del suceso, producto de la forma en que fue encontrada la persona fallecida y de la lejanía del lugar”.

A su vez, el jefe de la PDI en la zona, el prefecto inspector Javier Valenzuela, dijo que “se optó por reforzar la Brigada de Homicidios con un equipo multidisciplinario, el cual está compuesto por diferentes unidades de esta Región Policial, apoyados por peritos de otras partes del país, específicamente, del Lacrim Metropolitano y del Lacrim Temuco”.

Del mismo modo, especificó que “se hizo un rastreo profundo del sitio de suceso, apoyados por elementos de apoyo aéreo y por un equipo especializado en búsqueda subacuática que efectuó un rastreo del Río Ñirehuao”.