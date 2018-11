Francis Mallmann, rey de los carnívoros, ve un futuro sin carne

El chef argentino es famoso por sus carnes a la brasas: cocina animales enteros en la naturaleza de la Patagonia, mientras bebe botellas de Malbec y habla de temas tan jugosos como la mejor manera de cocinar un bistec.

Cabría esperar, por tanto, que no mostrara mucha compasión por los vegetarianos, ¿no? Pues, no es así. "En unos 30 años, ya no comeremos animales", dice. “La carne trae muchos problemas, con todo el impacto en la atmósfera al tener tantos animales en el mundo. Creo que también es triste, en cierto modo, que estamos matando a tantos animales de maneras horribles. Estamos sobrepescando los mares. Creo que el futuro está en no comer animales.

Mallmann dice que ya está trabajando en un libro de cocina vegana. "Mi objetivo es hacer platos para veganos que sean como un bistec. Quiero que se sienten a almorzar o cenar y coman algo tan sustancial como un bistec". ¿Significa eso que Mallmann podría renunciar a la carne? "Oh no, no lo puedo predecir", dice. "Es mi primer paso, este libro".