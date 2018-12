Ferran Adrià, chef español: "Los cocineros de nivel no cocinan"

Hace siete años que el chef español Ferran Adrià cerró su restaurante, elBulli, cuando era considerado uno de los mejores chefs del mundo y tenía dos millones de reserva anuales. Aún así sigue ligado a la cocina y a transmitir su legado.

"No he dejado de trabajar", explicó a AFP, dedicado a otras actividades relacionadas con la gastronomía, pese a no volver a un local determinado. "No le veo ningún sentido a abrir un restaurante, ¿para qué?", dijo.

Es más, afirmó que "el 95% de los restaurantes a los que he ayudado son de éxito", y que, pese a que no tenga restaurante, sigue considerándose un cocinero. "Los cocineros de nivel, fuera de excepción, no cocinan, tienen responsables", sostuvo.

Revolucionario en la cocina, recientemente hicieron un documental de su estilo definido como "molecular" -aunque a él no le guste el nombre pues define su estilo como "tecnoemocional" con la croqueta líquida, la espuma de porotos blancos con erizos y hasta 1.846 recetas originales.

Para el español, la misión de elBulli era sondear "el límite de la experiencia gastronómica sin caer en la performance".

No le gusta ser definido como el chef que rompió los códigos gastronómicos, pues él se define como el heredero español de la Nouvelle Cuisine francesa.

"Es una de mis fuentes de inspiración", dijo sobre sus influencias que quedarán plasmadas en su futura Bullipedia, que considera además México, Perú -ambas cocinas "increíbles"-, China y Japón.