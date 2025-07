Jay Maluenda: el artista urbano que vive una encrucijada en Nueva York

Joel Maluenda, más conocido mediáticamente como Jay Maluenda, es en la actualidad uno de los pocos artistas chilenos (maipucino) en Nueva York haciendo música, una de las principales ciudades estadounidenses, donde deja huellas con su “flow chileno”.

El artista urbano viajó hace casi una década a Estados Unidos a para cumplir “el sueño americano”: ha logrado telonear J Álvarez, Trébol Clan y Lennox; protagonizó uno de los capítulos más virales de “Siempre hay un chileno” de Canal 13 y acaba de ser padre de gemelas en Estados Unidos.

La historia del cantante que la rompe en La Gran Manzana es la de un joven que de día se dedica al oficio de la plomería y de noche viaja con sus shows en las famosas “fiestas en bote” neoyorquinas. Sin embargo, cada vez más, ve cómo ese “sueño americano” va desapareciendo, ya que con sus hijas recién nacidas y su compañera de vida viven en un futuro completamente incierto.

Vivieron de primera fuente el conflicto armado entre EE.UU. e Irán y las cuestionadas ordenanzas migratorias dictadas durante el segundo gobierno de Donald Trump. “En cuanto a la política ‘institucional’ (por así decirlo), yo no soy de ningún extremo. Ni de derechas ni de izquierdas o lo que sea. Yo como artista apelo al sentido común y, como tal, solo pido paz y amor para el mundo”, comienza señalando Jay Maluenda desde NY para El Mostrador.

-¿Dónde y con quién vives específicamente en Estados Unidos?

-Yo vivo como en una parcela. Es como cuando pequeño recién llegamos a Maipú y había puro bosque, parcelas y potreros (…). Mi hogar lo conforma mi novia que se llama Nicole (la Bombón, como la colorina de Las Chicas Superpoderosas) y ahora mis bebés recién nacidas. Hace poco más de un mes fui papá de dos gemelas. (…) Mi compañera es chilena-alemana. Tiene un apellido muy hermoso y que se pronuncia súper difícil: Von Bernhardi. A ver, es más o menos como Fon Bernjardi, jajaja. Me enamoró. Aparte que es una mujer súper especial. Muy bacán, cariñosa, atenta.

-¿Cómo va la vida en Estados Unidos? ¿Cómo vives esta nueva etapa de la paternidad?

-Ser padre es algo maravilloso. Una bendición de Dios y más encima doble, porque son dos gemelas sietemesinas que nacieron hace poco más de un mes. Lo que sí, ahora todo se complicó por el tema que se está viviendo acá con Donald Trump y sus políticas contra los migrantes, la posible guerra, etc. Con todo esto, se ha hecho un poquito complejo en el tema de vivir día a día, porque cuando uno emigra de su país (sobre todo a Estados Unidos), es para un mejor vivir. Una tranquilidad, oportunidades y calidad de vida mejor.

-¿Cómo es la vida ahora en estos momentos en Estados Unidos?

-La verdad es bastante triste. Podríamos decir que el sueño americano cada vez va desapareciendo. Es súper difícil hoy día vivir el sueño americano y poder estar tranquilo en este país. Ya no hay calidad de vida; ya no hay tranquilidad. La gente anda con miedo. Ellos lograron sembrar el miedo y no solamente en Nueva York, sino que en todos Estados Unidos, porque la gran mayoría de este país se ha constituido de puros migrantes.

Se ha generado un conflicto con quienes se creen realmente patriotas en Estados Unidos, que son los que están del lado de Donald Trump, y nosotros, que estamos del otro lado. Estamos con miedo de tener una persecución. Por ejemplo, que me pare la policía y me deporten.

El miedo que tengo es por mis hijas que son americanas y, al serlo de padre y madre migrante, el mayor conflicto que tenemos como pareja es que, si nos llega a pasar, hay dos tipos de panoramas. Uno, que nos deporten con nuestras hijas; o, dos, que es más terrible, que es que dejen en una casa o residencias de menores, como está pasando y se ve en las noticias.

-Hace unos días The New York Times emitió una noticia, donde hay ciertos distritos, como NY donde se consideran estadounidenses a los nacidos allí. ¿Ese sería el caso de tus hijas?

-Exacto, sí. Gracias a Dios Nueva York es uno de los que está considerando a los y las bebés nacidas en NY como americanas. Eso hasta ahora, porque tú sabes que esto puede cambiar en cualquier momento lamentablemente.

-¿Conoces a migrantes en el contexto actual que tengan problemas en Estados Unidos?

-El más cercano que te puedo contar es el caso de un amigo de la esposa de mi mejor amigo acá. A él lo detuvo la policía y directamente de la policía se fue deportado para Chile. No sabemos por qué motivo, solamente sabemos que un policía lo paró, lo detuvo en el tránsito. No sé si habrá tenido alguna luz roja mala o algún intermitente dañado. No sabemos si venía a exceso de velocidad, pero en base a eso él fue deportado, y al tener ese caso de tan cerca a uno le comienza la duda de si seguir aquí o no. Más nosotros, con mi compañera, por mis nenas…

¿Qué queremos hacer como padres para poder cuidar a nuestras hijas? Porque al final lo que uno decide es en base a los hijos. Yo le dije a mi pareja que, si a mí me pasa algo, ella tome el primer avión y se vuelva para Chile. Que no importan los vehículos, los televisores, los muebles, las cosas materiales que nosotros tengamos dentro de nuestra casa acá en NY. Que se vaya para Chile con las niñas.

-¿Y tienen pensada otra alternativa?

-El otro escenario o el plan B, por así decirlo, es obviamente volver a Chile. Bueno, mi pareja tiene nacionalidad alemana igual, entonces yo podría optar por la asignación familiar y, al tener la asignación familiar, yo me iría con ella y mis nenas para Alemania. Donde mi pareja es madre alemana, mis hijas se hacen automáticamente alemanas. En ese caso, nosotros no tenemos ni siquiera que estar casados para poder hacer la asignación familiar para mí. Entonces yo me convertiría como en un alemán más dentro de la familia. De película.

Visita al consulado chileno en EE.UU.

Estas últimas semanas, Jay Maluenda ha asistido al Consulado General de Chile en Nueva York, donde siempre lo reciben a lo grande:

“El cantante chileno de música urbana, Jay Maluenda, visitó el Consulado General de Chile en Nueva York junto a Nicole von Bernhardi, su pareja. Agradecemos su visita y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos musicales”, escribieron desde la entidad en su publicación en redes sociales.

