“Abdomen en delantal” y obesidad, un solo problema

Recientemente, la voz de los pacientes en Chile se ha hecho sentir. Esta semana, luego de un arduo trabajo por parte de agrupaciones de pacientes, quienes luchaban por el tratamiento de una de las secuelas del sobrepeso y/u obesidad, así como lo es el abdomen en delantal, se logró la aprobación de un ítem dentro del presupuesto de salud 2019 para resolver esta última, la llamada “Guatita de Delantal”.

Palabras como perseverancia, valentía y sacrificio, no logran describir a cabalidad lo logrado por estas agrupaciones.

Sin embargo, las exigencias del plan hacen difícil y poco alcanzable lograr la inclusión para poder acceder a estas 974 oportunidades, ya que, desafortunadamente, el 90% de los casos de pacientes candidatos a esta cirugía sufre de obesidad desde moderada a mórbida, asociada a dos o más enfermedades adicionales.

Entonces, ¿por dónde partimos?

Obviamente por lo primero, y aquí es fundamental reconocer a la obesidad como una enfermedad y no sólo como condición opcional. No se trata de dieta, ejercicio o cambio de hábitos, porque esto no es suficiente para los pacientes que sufren de obesidad.

Un estudio local indica que de cada 4 pacientes que se operan de obesidad, 1 se está operando gratis, porque el 25% del dinero se recupera en ahorros para el Estado.

En este contexto, hacemos un llamado para seguir trabajando y concretar el objetivo real y final: el tratamiento integral del sobrepeso, la obesidad y sus secuelas, tales como el abdomen en delantal.