Dispositivo permitirá a personas no videntes seguir el eclipse total de sol

Con el desafío de tratar de incluir a todos en la gran fiesta del eclipse de sol del próximo 2 de julio, una delegación de astrónomos de la Universidad de Valparaíso desplegará en la localidad de Cachiyuyo -en la Región de Atacama- y en la comuna de Calle Larga -en la Región de Valparaíso- sendas estaciones de monitoreo del fenómeno, junto a un variado programa de actividades abierto a toda la comunidad y totalmente gratuito.

Este programa de difusión científico-educativa incluirá varias iniciativas con un marcado sello inclusivo. Tal como lo explica la académica del Instituto de Física y Astronomía (IFA) de la UV, Amelia Bayo, si bien la astronomía es una ciencia muy visual, esa no puede ser una excusa para que una parte de la sociedad no tenga la oportunidad de seguir el eclipse.

Con ese objetivo, Bayo, quien también es la directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria (NPF), presentó un innovador dispositivo que permitirá a personas no videntes seguir el eclipse en tiempo real.

“Este dispositivo tiene un sensor de luz que se activa a través de una cámara que da cuenta de cuánta luz está llegando al equipo y eso lo traduce (porque tiene un mini computador) en un sonido y el sonido va cambiando no solamente en intensidad sino también de tono, a medida que la luz del sol sea cubierta por la sombra, dado que un eclipse realmente es la sombra que proyecta la alineación del sol, la luna y la Tierra”, aclara la doctora Bayo.

Así, el mini procesador emite un sonido que a cualquier persona la podría trasladar imaginariamente a un viaje interestelar. Así lo describió Allyson Salgado, quien probó el equipo en el patio de la Facultad de Ciencias UV.

“Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de descubrir el universo o lo maravilloso que es el sistema solar con sus planetas y estrellas. Entonces cuando Amelia probó el equipo, yo te juro que me emocioné, porque es como que te transportaran al universo, pero además permite darte cuenta de que está pasando algo distinto con el sol. Es muy emocionante”, señaló Allyson, quien perdió la visión hace quince años y actualmente se desempeña como operadora telefónica en la central de llamados UV.

El equipo lo diseñó la astrónoma estadounidense, nacida en Puerto Rico, Wanda Díaz-Merced, quien quedó ciega a los 20 años mientras estudiaba Física en la Universidad de Puerto Rico. El dispositivo, junto a otros desarrollos tecnológicos, le ha permitido continuar sus investigaciones y convertirse en una destacada científica.

Salgado reconoció que hasta ahora las noticias sobre el eclipse no le causaban mayor interés. “Claro que sabía del eclipse. Y por supuesto que no le tomé mucha importancia, porque para mí no era tema, como lo son muchas cosas visuales que salen en las noticias. Pero conocer este dispositivo ha sido maravilloso y me gustaría ayudar para que los niños que no pueden ver también puedan conocer de esta forma lo que es un eclipse", dice.

"La astronomía es algo tan visual que es muy difícil poder incluir a gente que no ve, pero se está avanzando, se están haciendo cosas y muy importantes. Estoy inmensamente agradecida sobre todo por los niños pequeños, que seguramente nunca van a poder ver un eclipse, pero al menos con estos equipos lo podrán sentir con sus otros sentidos”, agrega.