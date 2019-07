Mucho se ha conversado en Twitter sobre este fenómeno, el cual se podrá presenciar en varias regiones de Chile, pues en las regiones de Atacama y Coquimbo podrá verse como un eclipse total. Cerca de las 15:00 horas de este 2 de julio, el sol comenzará a cubrirse para llegar, en algunos casos, a ser tapado completamente por la luna.

Si bien podrás disfrutar del avance en el proceso a través de Twitter, es de vital importancia que sepas que uses protección para tus ojos contengan la protección solar adecuada. Pero, en caso de que simplemente quieres estar al tanto de todo lo que pasa con el eclipse desde un lugar muy cómodo, conoce cómo es que en Twitter podrás seguir los mejores detalles sobre este eclipse y los fenómenos naturales.

MAS: El Instituto Milenio de Astrofísica lleva meses preparándose para este suceso, tanto así que hace meses el tema principal ha sido el eclipse. Aquí se han encargado de dar especial importancia al cuidado que debes tener con tus ojos al momento de ver el eclipse. Si buscas contenido informativo, esta es la cuenta adecuada.

Ministerio de Ciencia: Una de las principales entidades estatales en impulsar la correcta participación de este evento, principalmente entre entre los niños. Además, podrás encontrar otra información relacionada a las ciencias y la astronomía que podría ser de tu interés. Si tienes pequeños en casa, es una cuenta que no querrás perder de vista más allá del eclipse que se avecina.

Primer Fotón: Este perfil pertenece al blog y podcast de divulgación científica del mismo nombre, enfocado en astronomía y computación y parte de la Red Latinoamericana de Cultura Científica. Para aquellos fanáticos de la astronomía es un excelente espacio, ya que aquí se habla principalmente de distintos los distintos eventos astronómicos que van ocurriendo.

Planetario: Por supuesto que la cuenta oficial del planetario más avanzado del país se ha puesto a tono con la ocasión. Incluso, habilitó una sala especial en donde se hace un show de constelaciones 360º que va acompañada de una charla y que ya ha sido todo un éxito. Si estás tentado con conocer más sobre astronomía en Twitter, no debes perderle la pista a este tremendo perfil.

Sochias: La Sociedad Chilena de Astronomía no ha querido quedarse fuera del eclipse. No está de más destacar que no solo han Twitteado contenido relacionado con este suceso, sino que también charlas, libros y otros contenido relacionados a las ciencias astronómicas.

La cámara de Twitter

Con Twitter, podrás mostrarle al mundo los momentos más emocionantes del elipse gracias a las nuevas funcionalidades de su cámara. Desde la página principal de tu Cronología, puedes deslizarte hacia la izquierda y tener acceso inmediato a ella, lo cual hace más sencillo que le muestres al mundo qué está pasando en el evento. Tomar fotografías y hacer transmisiones en vivo para Twitter nunca fue más fácil, pues además detectará que te encuentras en eventos que están creando tendencia en la plataforma, para así sugerirte algunos Hashtags relacionados con otras personas hablando sobre el mismo tema.