World Press Photo 2019: la exposición de fotoperiodismo más importante del mundo llega a nuestro país

Siendo la 62 edición y con una nueva categoría llamada llamada “World Press Photo Story of the Year” se dio inicio este mes a la exposición de World Press Photo 2019. Esta honra al fotógrafo cuya creatividad y habilidades visuales generaron una historia con una excelente edición y secuenciación que captura o representa un evento (o tema) de gran importancia periodística.

El premio se lo llevó Pieter van Hoopen, con la serie documentada de la caravana de migrantes más grande del último tiempo, con hasta 7 mil viajeros, incluidos al menos 2.300 niños (según cifras de la ONU). La caravana, que se reunió gracias a una campaña de redes sociales, partió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre y, a medida que se corrió la voz, atrajo a personas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

World Press Photo es una organización independiente fundada en 1955 sin ánimo de lucro con sede en Amsterdam. Es conocida por organizar el mayor y más prestigioso concurso anual de fotografía de prensa porque durante el mes de febrero de cada año, un jurado internacional independiente formado por editores gráficos, fotógrafos y representantes de agencias de prensa elige las fotografías ganadoras entre todas las enviadas el año anterior. Estas fotos son de fotoperiodistas, agencias, periódicos, revistas y fotógrafos independientes de todo el mundo.

A través de los años, las categorías para premiar han sufrido algunas modificaciones pero este año fueron las siguientes: World Press Photo of the Year, Asuntos contemporáneos, Medio ambiente, Noticias generales, Proyectos a largo plazo, Naturaleza, Personas, Deportes, Noticias puntuales y el ya destacado World Press Photo Story Of The Year.

El objetivo principal de este concurso es estimular el desarrollo del fotoperiodismo y promover la prensa fotográfica a nivel global, así logra fomentar la difusión del conocimiento y ayuda a consolidar cánones profesionales de la industria de la fotografía y el periodismo a través del intercambio gratuito y sin restricciones de la información.

La mejor foto

John Moore tomó la fotografía ganadora de este año en la categoría World Press Photo of the Year y muestra el difícil viaje de los migrantes que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

La imagen muestra a la pequeña hondureña Yanela Sánchez llorando mientras ella y su madre, Sandra Sánchez, son detenidas por funcionarios de la frontera el 12 de junio de 2018, en McAllen, Texas. Después de que esta foto se publicara en todo el mundo, Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. confirmó que Yanela y su madre no estaban en el grupo de familiares separados por sus funcionarios.

La foto causó tal polémica que llevó al presidente de Estados Unidos revirtiera la política sobre esta práctica de separar a los padres de sus hijos tras la protesta pública.