Girardi: "Hay una evidencia muy sólida de que que los cigarrillos electrónicos igual generan daño en la salud"

"Estamos tramitando una ley donde los cigarrillos electrónicos tengan cero publicidad, cero promoción y las mismas restricciones que tiene el cigarrillo convencional, porque estos cigarrillos igual generan daño a la salud y hay una evidencia muy sólida demostrada a nivel internacional", sostiene el senador Guido Girardi.

La "inocuidad" de los vareadores vuelve a estallar en el mundo luego de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) está investigando con los departamentos de salud de varios estados un "grupo de enfermedades pulmonares" relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos.

Entre el 28 de junio y el 15 de agosto, se informaron 94 casos posibles de enfermedad pulmonar grave asociada con vapeo en 14 estados, según la agencia en un comunicado en su sitio web. Las enfermedades afectaron principalmente a adolescentes y adultos jóvenes.

Ya son 16 estados los que han alertado sobre posibles casos. Los médicos han dicho que las dolencias de los pacientes son similares a una lesión por inhalación, con los pulmones aparentemente reaccionando a una sustancia química. aunque la agencia nacional de protección de la salud afirma que no aún no hay evidencia concluyente. "Si bien algunos casos en cada uno de los estados son similares y parecen estar relacionados con el uso de productos de cigarrillos electrónicos, se necesita más información para determinar qué está causando las enfermedades", sostuvo el CDC.

Sin embargo, no son los únicos que tienen en la mira a los e-cigarettes. A principios de este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) dijo que había recibido nuevos informes de usuarios de estos dispositivos que experimentaban convulsiones. Por eso están investigando un posible vínculo entre vapear y síntomas neurológicos.

Verdadera "epidemia"

Desde hace un tiempo, se habla que el vapeo en EE.UU. se ha transformado en una "epidemia". Según la encuesta anual del CDC, los estudiantes que usaron estos dispositivos en 2018 aumentaron un 38%. La principal responsabilidad se le adjudica a Juuls, pues este aumento coincide que el crecimiento de sus ventas.

"El crecimiento vertiginoso del uso de cigarrillos electrónicos durante el año pasado amenaza con borrar el progreso logrado en la reducción del consumo de tabaco entre los jóvenes", dijo a través de un comunicado el director del CDC, Robert Redfield. "Está poniendo en riesgo a una nueva generación de adicción a la nicotina", sostuvo cuando se dio a conocer la encuesta anual

El Congreso de ese país también decidió investigar a las principales compañías de cigarrillos electrónicos sobre los impactos en la salud pública de sus productos y sus prácticas de comercialización.

El dispositivo IQOS para calentar el tabaco de Philip Morris fue aprobado para la venta en los EE. UU. en abril. Philip Morris es una unidad de Altria Group Inc., que también recientemente compró una participación del 35% en Juul por 12.8 mil millones de dólares.

Las otras empresas cuestionadas son Fontem Ventures, la división estadounidense de Japan Tobacco, Reynolds American Inc.

De hecho, Juul y Philip Morris ya recibieron demandas por comercializar ilegalmente dispositivos de suministro de nicotina a menores y engañar a los consumidores sobre los riesgos de vapear. Christian Foss, de 19 años, sostuvo que se volvió adicto a la nicotina y sufrió un empeoramiento de los síntomas de asma después de que comenzó a usar el dispositivo de Juul a los 16 años, y busca representar a todos los menores de Illinois que lo usaron. En su demanda alega que las tabacaleras violaron la ley de con sus campañas publicitarias pegadizas dirigidas a menores.

"Imitando las prácticas de marketing pasadas de Big Tobacco, los acusados ​​se aprovechan de los jóvenes para obtener ganancias financieras", establece la demanda presentada en un tribunal federal de Chicago.

Otra demanda reciente planteademandó a Juul la semana pasada, acusándola de utilizar marketing engañoso y atacar a los adolescentes. También la semana pasada, una mujer presentó una demanda federal en Charleston, West Virginia, en nombre de su hijo que presenta un historial de cigarrillos electrónicos y su presunta comercialización a los niños.

En su sitio web, Juul dice que está "comprometido a mejorar la vida de los mil millones de fumadores adultos del mundo mediante la eliminación de cigarrillos". Además asegura que no buscan que gente que no fume use productos de Juul y "ciertamente no quiere que los jóvenes usen el producto".

Cuestionan estudios

El presidente del Comité de Energía y Comercio, Frank Pallone, envió una carta a Juul para preguntar si habían realizado o financiado estudios sobre las implicaciones para la salud del uso de sus productos. "Me preocupa que los productos como Juul, continúen siendo difundidos, comercializados y utilizados, mientras que los consumidores carecen de información adecuada para evaluar las implicaciones que tienen en su salud", escribió Pallone.