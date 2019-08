Vacunas: falta que la información científica llegue a las personas

La importancia de la información en la fidelización a las campañas de vacunación se abordará en la charla “Vacunas y redes sociales: desafíos comunicacionales y de salud pública”.

“Las redes sociales no son el problema, hay casos de campañas internacionales de vacunación que las han incluido, con muy buenos resultados. Es el acceso o falta de acceso a información científica la razón de la desconfianza. Nadie duda que las personas que no vacunan a sus hijos los quieran, claro que los aman, precisamente porque los aman y tienen información errónea es que reaccionan así”, señala la epidemióloga María Paz Bertoglia.

Los movimientos antivacuna han basado su influencia, señala la especialista, en la generación de miedos infundados: por la seguridad de los componentes, conspiración de las farmacéuticas internacionales, y creer que ya no son necesarias -“no me vacuné y no me pasó nada”- precisamente por la protección colectiva o “umbral rebaño”, resultado de los programas de vacunación masivos.

Por primera vez la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó la “renuencia a la vacunación” como una de las 10 prioridades sanitarias a abordar, ya que amenaza con revertir los progresos realizados en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunas. Impacto a nivel global que significó el aumento en un 300% de los casos de sarampión.

La charla es parte del ciclo “Con100cia y sociedad” organizado por la Universidad Autónoma para acercar la ciencia a la comunidad. La idea surge dada la cantidad de desinformación que existe en la comunidad en temas relativos a la ciencia. Esta se mira desde lejanos como algo estereotipado y de difícil comprensión, siendo más fácil creer antes que estudiar.

Charla gratuita, abierta a todo público y se realizaráel martes 27 de agosto a las 19:00 horas en Casa Autónoma, Providencia. Inscripciones aquí.