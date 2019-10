Más de 30 fundaciones y organizaciones trabajarán para la inclusión de personas con discapacidad

Este martes un grupo de 30 agentes ligados a diversos tipos de discapacidades se reunió en forma inédita para avanzar sobre la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, a la luz de las reivindicaciones ciudadanas que han hecho cambiar la brújula social del país.

El encuentro partió a las 8:30 horas, en un salón dispuesto por ReIN, y congregó a importantes fundaciones, organizaciones sociales, entidades privadas y públicas que trabajan activamente por la inclusión de personas con discapacidad tales como Descúbreme, Tacal, Down Up, Expo Inclusión, ReIN (Sofofa), RedApis, Miradas compartidas, Ciudad Accesible, Inclusiva consultores, Aspaut, Matrona Down, Mis Talentos, Comunidad Inclusiva, Gougain, Chile Incluye, Fundación Alter Ego, Una escuela para todos, Súmate por la inclusión, Personas con Discapacidad (PCD), Coaching empresarial, Más inclusión, Sociedad Chilena de Actividad Fisica Adapatda (Sochiafa), Fundación Inspira, Teletón, Universidad Central, Fundación Luz, Senadis, Ronda, Portal Inclusión y la Asociación de Sordos de Chile (Asoch) .

En ese marco, la presidenta de Fundación Tacal, Andrea Zondek, valoró este tipo de iniciativas: “Reunir a los distintos actores siempre es positivo, y la única manera de avanzar es que todos colaboremos, participemos y podamos ser parte de la construcción de lo nuevo que queremos armar; borrando los egos, sacando los prejuicios…Estas son las iniciativas que nos ayudan a crecer”.

Además, precisó que de cara a este nuevo escenario “el tema de la discapacidad está ausente y no existe, por lo que tenemos que articularnos, dejar el prejuicio de lado, sumar y hacer que esto sea una voz que se escuche constructivamente para adelante”, recalcó.

Visibilizar a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad suman más de 2 millones 600 mil personas y de acuerdo a los datos que manejan las fundaciones involucra de un modo directo y/o indirecto a más de 9 millones de personas. Es decir, la mitad de la población chilena.

En un diálogo franco y abierto, las 30 organizaciones avanzaron en la identificación de los temas más relevantes y urgentes para la inclusión de personas con discapacidad y las primeras acciones que se debieran adoptar para avanzar hacia un Chile Inclusivo.

Así, las instituciones que representan a personas con diversas discapacidades –intelectuales, físicas, emocionales y sensoriales-, aunaron criterios respecto a trabajar en bloque, de manera articulada y colaborativa, para generar acciones que conlleven a la inclusión de personas con discapacidad.

"Quedamos muy esperanzados con establecer un grupo colaborativo de acción, que se reunirá la próxima semana, para hacer una bajada con prioridades y trabajar por una visibilización del concepto de inclusión de personas con discapacidad en la nueva agenda país”, según explicó la directora de Expo Inclusión, Paola Ortega, quien convocó a este grupo transversal, que acordó actuar en bloque y con el foco en implementar mejoras en educación, salud y trabajo de personas con discapacidad.

“Si no hubiésemos tenido esta crisis social, por cierto lamentable, no hubiésemos llegado a esta instancia de encuentro entre todos. Estamos trabajando todos desde la individualidad y efectivamente que haya salido este comité de discapacidad, servirá para que las ideas que trabajamos individualmente con nuestras mejores habilidades, las pongamos al servicio de otras personas para que en bloque hagamos un buen trabajo”, añadió María José Montecino, de Fundación Luz, al cierre del encuentro.